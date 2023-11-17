Над Одещиною вночі збивали дрони, а вранці пролунав вибух у морі

Минулої ночі ворог атакував нашу країну за напрямком Приморсько-Ахтарськ (рф).

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Загалом окупанти випустили Україною десять ударних безпілотників Shahed. Майже всі їх збили Сили оборони. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил.

Внаслідок бойової роботи дев’ять ворожих «шахедів» знищили українських захисників у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

До відбиття атаки залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Вранці у морі біля берегів Одеси пролунав вибух, у повітрі було видно стовп диму. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Передбачається, що стався вибух морської міни. Офіційних коментарів поки що не надходило.