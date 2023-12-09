Вже не відмитися: як одеська лазня стала частиною кримінальної екскурсії

Історична одеська лазня: сходи нагору, меморіальні таблички та квіти

Заходжу в старий двір на вулиці Асташкіна, назустріч мені йде людина з банним віником і сумкою, настрій у нього піднятий. Запитую: «Баня працює?» У відповідь чоловік здивовано перепитує: «А як же? Ця лазня завжди працює. Вона ж історична!».

А на подвір’ї (адже будинок житловий) хтось витрушує килимок, хтось ще якоюсь справою зайнятий. Щоб потрапити «в ту саму лазню», потрібно піднятися на другий поверх металевими сходами (таких багато збереглося в старих одеських будинках).

«Тією самою» лазня на Асташкіна стала давно. А в далекому вже 1997 року за цією адресою було розстріляно легендарного кримінального авторитета Віктора Кулівара, він же — Карабас, який незмінно в один і той же день тижня відвідував цю лазню. Свіжі квіти у двох меморіальних табличок, встановлених на згадку про Карабас — теж давня-давня традиція з того самого 1997 року.

Поки вивчаю напис на табличці «від Друзів та Товаришів», дізнаюся ще одне «народне звання» Віктора Кулівара — «одеський Робін Гуд».

Деякі екскурсійні маршрути, присвячені історії кримінальної Одеси, проходять через цю адресу…

На щастя, в Одесі вистачає лазень і саун, де можна просто із задоволенням попаритися і без екстриму. Шукайте їх у нашій добірці!

«Уцілілий оазис банного сервісу Одеси»

Плакат у веселих тонах повідомляє: «Лазня на Провіантській. 1861». Вважається, що саме з цього року тут працює історична у всіх сенсах лазня. Її ще називають «вцілілим оазисом банного сервісу міста».

«Тутня парилка бачила чимало видатних особистостей. Скажімо, постійним клієнтом був художник Люсьєн Дульфан, який нині живе в США. Раніше заходили попаритись артисти комік-трупи «Маски», а Володимир Комаров досі приходить. Само собою, команда КВК «Одеські джентльмени» провела тут молоді роки, і найзавзятішим парником був Олег Філімонов», — розповідає ресурс «Чисто одеський» у розділі «Чисто одеські кумири», присвяченому Віктору Кулівару.

Одеська лазня завжди залишалася… лазнею

І ось що дивовижно: «та сама» історична лазня на Асташкіна (Провіантській, Кривій) з середини позаминулого століття і до сьогодні ніколи не змінювала свого призначення. Архітектурна фотобаза PhotoBuildings підказує: «згідно з Пам’ятною книжкою Одеського містоначальства на 1870 рік, на Кривій вулиці на той час розташовувалася торгова лазня. Власника не вказано».

Змінювалися епохи, а одеська лазня все одно залишалася лазнею:

«1913 рік: за адресою Провіантська вул., 6, розміщувалися лазні Є. Барченка;

1924 рік: «Лазня по вул. Відкрита по п’ятницях та суботах від 8 ранку до 8 вечора, та по неділях від 8 ранку до 12 дня»;

1938 рік: лазня, Провіантська вул., 6.

1981 рік: лазня № 4, вул. Асташкіна, 6».

…І так – досі…

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