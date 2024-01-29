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Чи можна здати аналізи у поліклініці безкоштовно?

Чи можна здати аналізи у поліклініці безкоштовно?

Багато хто думає, що безкоштовно в поліклініці можна здати лише кілька аналізів: загальний аналіз крові, сечі, рівень глюкози в крові та загальний рівень холестерину. І платять гроші за біохімічні, бактеріологічні, гормональні та інші дослідження.

У Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповіли, що пацієнти мають право безкоштовно здати всі призначені аналізи, на які є направлення лікаря. Обстеження призначає лікар – сімейний або лікуючий, і створює електронне направлення.

За Програмою медгарантій окремого пакету «Аналізи» немає. Проте майже кожним пакетом (набором послуг) передбачено певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до захворювання.

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Подивитися перелік аналізів, які у поліклініці мають робити безкоштовно, можна на сайті НСЗУ.

Щоб знайти поліклініку, в якій можна здати аналізи безкоштовно, телефонуйте до НСЗУ за номером 16-77 (всі дзвінки безкоштовні).

При цьому важливо пам’ятати, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.

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