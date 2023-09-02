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Як дідусь з Одеської області здивував свого шотландського онука

Як дідусь з Одеської області здивував свого шотландського онука

Напередодні Дня Незалежності України незвичайний футбольний турнір відбувся у Ренійському спорткомплексі «Водник»: серію пенальті розіграли шанувальники шкіряного м’яча з різницею у віці 70 років – 78-річний пенсіонер Олександр Мікушин та його онук Міша Білий.

Олександр Васильович Мікушин усе життя працював у школах Ренійської громади учителем фізкультури та паралельно – директором дитячого оздоровчого табору «Лелека» на березі Чорного моря.

За перебування Микушина на посаді директора в таборі відпочило понад 16 тисяч дітей, а 1986 року, після вибуху на ЧАЕС, тут все літо оздоровлювали дітей із зони радіаційного забруднення.

Багато води вибігло з того часу

онук та дід грають у футбол

Нещодавно до пенсіонера приїхали з Шотландії донька Юлія та онук Михайло: до великої війни вони жили в Києві, але після того, як п’ять діб просиділи в бомбосховищі, вирішили з метою безпеки виїхати за кордон (згодом до їхнього будинку потрапив уламок ракети).

Пенсіонер був дуже радий побачити онука після довгої вимушеної розлуки. Він знав, що за кордоном Мишко займається спортом, грає у футбол – і вирішив влаштувати змагання Україна проти Шотландії.

Суддею став особисто директор спорткомплексу “Водник” Василь Бартян, ветеран Ренійського футбольного клубу. Він дозволив старшому гравцю вийти на поле з милицею і періодично переривати гру, щоб перепочити (астма).

Серія пенальті завершилася з рахунком 3:1 на користь Миші.

— Знаєш, а я мріяв тобі програти! Молодість завжди має перемагати, – сказав пенсіонер онукові. – Запам’ятай: це був найщасливіший день у моєму житті. І наша Україна переможе!

На завершення зустрічі дід подарував хлопчакові шкіряний м’яч, а Мишко вручив дідові футболку з написом Ronaldo.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

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