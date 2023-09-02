Новости Одессы и Одесской области

Как дедушка из Одесской области удивил своего шотландского внука

Как дедушка из Одесской области удивил своего шотландского внука

Накануне Дня Независимости Украины необычный футбольный турнир прошел в Ренийском спорткомплексе «Водник»: серию пенальти разыграли поклонники кожаного мяча с разницей в возрасте 70 лет – 78-летний пенсионер Александр Микушин и его внук Миша Белый.

Александр Васильевич Микушин всю жизнь работал в школах Ренийской громады учителем физкультуры и параллельно — директором детского оздоровительного лагеря «Аист» на берегу Черного моря.

За бытность Микушина в должности директора в лагере отдохнуло более 16 тысяч детей, а в 1986 году, после взрыва на ЧАЭС, здесь все лето оздоравливали детей из зоны радиационного загрязнения.

Много воды утекло с тех пор

внук и дед играют в футбол

Недавно к пенсионеру приехали из Шотландии дочь Юлия и внук Миша: до большой войны они жили в Киеве, но после того, как пять суток просидели в бомбоубежище, приняли решение в целях безопасности выехать за границу (впоследствии в их дом попал обломок ракеты).

Пенсионер был очень рад увидеть внука после долгой вынужденной разлуки. Он знал, что за границей Миша занимается спортом, играет в футбол – и решил устроить соревнование: Украина против Шотландии.

Судьей стал лично директор спорткомплекса «Водник» Василий Бартян, ветеран Ренийского футбольного клуба. Он разрешил старшему игроку выйти на поле с костылем и периодически прерывать игру, чтобы отдышаться (астма).

Серия пенальти завершилась со счетом 3:1 в пользу Миши.

— Знаешь, а я мечтал тебе проиграть! Молодость всегда должна побеждать, – сказал пенсионер внуку. – Запомни: это был самый счастливый день в моей жизни. І наша Україна переможе!

В завершение встречи дед подарил мальчишке кожаный мяч, а Миша вручил деду футболку с надписью Ronaldo.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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