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На скільки виростуть пенсії з 1 березня?

На скільки виростуть пенсії з 1 березня?

З 1 березня цього року відбудеться індексація пенсій. Згідно з рішенням уряду, пенсії буде підвищено майже на 8%.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, середній розмір підвищення становитиме 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Індексація торкнеться понад 10 млн громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, близько 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців.

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Крім того, з 1 квітня автоматично перерахують пенсії для 654 тисяч пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше ми розповідали, на скільки зростуть військові пенсії з 1 березня.

Ви також можете дізнатися: які пенсії платять в Україні.

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