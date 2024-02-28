На скільки виростуть пенсії з 1 березня?

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, середній розмір підвищення становитиме 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Індексація торкнеться понад 10 млн громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, близько 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців.

Крім того, з 1 квітня автоматично перерахують пенсії для 654 тисяч пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Раніше ми розповідали, на скільки зростуть військові пенсії з 1 березня.

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