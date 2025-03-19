В Україні розширено список осіб, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Відповідні зміни до правил перетину кордону вніс Кабмін.

Для виїзду за кордон у будь-якому разі потрібна довідка про відстрочку. Однак нові зміни дозволяють виїжджати за кордон таким категоріям громадян:

Чоловіки та жінки , у яких близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра) загинули або зникли безвісти з 2014 року.

, у яких близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра) загинули або зникли безвісти з 2014 року. Члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра).

Право на виїзд за кордон також мають інші категорії громадян, зокрема:

особи, заброньовані на період мобілізації;

чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

батьки трьох та більше неповнолітніх дітей;

самотні батьки;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю;

опікуни.

Для виїзду за кордон чоловікам призовного віку необхідно мати при собі військово-обліковий документ і документ, що підтверджує їхнє право на виїзд.

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