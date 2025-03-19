В Україні розширено список осіб, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Відповідні зміни до правил перетину кордону вніс Кабмін.
Для виїзду за кордон у будь-якому разі потрібна довідка про відстрочку. Однак нові зміни дозволяють виїжджати за кордон таким категоріям громадян:
- Чоловіки та жінки, у яких близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра) загинули або зникли безвісти з 2014 року.
- Члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра).
Право на виїзд за кордон також мають інші категорії громадян, зокрема:
- особи, заброньовані на період мобілізації;
- чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- батьки трьох та більше неповнолітніх дітей;
- самотні батьки;
- особи, які супроводжують людей з інвалідністю;
- опікуни.
Для виїзду за кордон чоловікам призовного віку необхідно мати при собі військово-обліковий документ і документ, що підтверджує їхнє право на виїзд.
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