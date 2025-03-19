Выезд за границу
Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Україні розширено список осіб, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Відповідні зміни до правил перетину кордону вніс Кабмін.

Для виїзду за кордон у будь-якому разі потрібна довідка про відстрочку. Однак нові зміни дозволяють виїжджати за кордон таким категоріям громадян:

  • Чоловіки та жінки, у яких близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра) загинули або зникли безвісти з 2014 року.
  • Члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат або сестра).

Право на виїзд за кордон також мають інші категорії громадян, зокрема:

  • особи, заброньовані на період мобілізації;
  • чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • батьки трьох та більше неповнолітніх дітей;
  • самотні батьки;
  • особи, які супроводжують людей з інвалідністю;
  • опікуни.

Для виїзду за кордон чоловікам призовного віку необхідно мати при собі військово-обліковий документ і документ, що підтверджує їхнє право на виїзд.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою