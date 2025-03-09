Згідно з оновленими вимогами для в’їзду автотранспорту, які набули чинності в Молдові з кінця 2024 року, водіям обов’язково потрібно мати при собі сертифікат технічного огляду автомобіля. Це стосується як легкових авто, так і вантажівок та автобусів.

Як потрапити до Молдови на авто – перелік документів

Крім того, не зайвим буде нагадати, які документи потрібні для перетину кордону з Молдовою.

Незважаючи на те, що між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду на автомобілі необхідно мати:

дійсний закордонний паспорт;

посвідчення водія відповідної категорії;

техпаспорт автомобіля;

сертифікат про технічний огляд транспортного засобу;

страховий поліс «Зелена карта»;

оплачений дорожній збір (vinieta).

Відсутність хоча б одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді до країни.

Що заборонено ввозити до Молдови

До списку речей, заборонених для ввезення до Молдови, входять:

наркотичні речовини та токсичні матеріали;

зброя та боєприпаси;

лікарські препарати, які потребують рецепту, без відповідних документів;

антикваріат та культурні цінності без дозволу;

продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти);

насіння та саджанці.

Нові вимоги щодо техогляду мають підвищити безпеку на дорогах, тому перед поїздкою водіям варто перевірити всі необхідні документи, щоб уникнути проблем на кордоні.

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Джерело: odesa.novyny.live