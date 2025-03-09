Згідно з оновленими вимогами для в’їзду автотранспорту, які набули чинності в Молдові з кінця 2024 року, водіям обов’язково потрібно мати при собі сертифікат технічного огляду автомобіля. Це стосується як легкових авто, так і вантажівок та автобусів.
Як потрапити до Молдови на авто – перелік документів
Крім того, не зайвим буде нагадати, які документи потрібні для перетину кордону з Молдовою.
Незважаючи на те, що між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду на автомобілі необхідно мати:
- дійсний закордонний паспорт;
- посвідчення водія відповідної категорії;
- техпаспорт автомобіля;
- сертифікат про технічний огляд транспортного засобу;
- страховий поліс «Зелена карта»;
- оплачений дорожній збір (vinieta).
Відсутність хоча б одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді до країни.
На тему: У Придністров’я проблеми, а боїться Молдова
Що заборонено ввозити до Молдови
До списку речей, заборонених для ввезення до Молдови, входять:
- наркотичні речовини та токсичні матеріали;
- зброя та боєприпаси;
- лікарські препарати, які потребують рецепту, без відповідних документів;
- антикваріат та культурні цінності без дозволу;
- продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти);
- насіння та саджанці.
Нові вимоги щодо техогляду мають підвищити безпеку на дорогах, тому перед поїздкою водіям варто перевірити всі необхідні документи, щоб уникнути проблем на кордоні.
Читайте також:
- «Церенкуца» та Мерцишор: як молдавська культура живе на Одещині;
- Колишній президент Молдови заявив, що частина Одеської області має відійти цій країні;
- Придністров’я залишилося без газу та тепла.
Джерело: odesa.novyny.live