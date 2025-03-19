В Украине расширен список лиц, имеющих право на выезд за границу во время военного положения. Соответствующие изменения в правила пересечения границы внес Кабмин.
Для выезда за границу в любом случае нужна справка об отсрочке. Однако новые изменения позволяют выезжать за границу следующим категориям граждан:
- Мужчины и женщины, у которых близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести с 2014 года.
- Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра).
Право на выезд за границу также имеют другие категории граждан, включая:
- лица, забронированные на период мобилизации;
- мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- родители трех и более несовершеннолетних детей;
- одинокие родители;
- лица, сопровождающие людей с инвалидностью;
- опекуны.
Для выезда за границу мужчинам призывного возраста необходимо иметь при себе военный билет и документ, подтверждающий их право на выезд.
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