В Украине расширен список лиц, имеющих право на выезд за границу во время военного положения. Соответствующие изменения в правила пересечения границы внес Кабмин.

Для выезда за границу в любом случае нужна справка об отсрочке. Однако новые изменения позволяют выезжать за границу следующим категориям граждан:

Мужчины и женщины , у которых близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести с 2014 года.

, у которых близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести с 2014 года. Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра).

Право на выезд за границу также имеют другие категории граждан, включая:

лица, забронированные на период мобилизации;

мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

родители трех и более несовершеннолетних детей;

одинокие родители;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью;

опекуны.

Для выезда за границу мужчинам призывного возраста необходимо иметь при себе военный билет и документ, подтверждающий их право на выезд.

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