Выезд за границу
Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Украине расширен список лиц, имеющих право на выезд за границу во время военного положения. Соответствующие изменения в правила пересечения границы внес Кабмин.

Для выезда за границу в любом случае нужна справка об отсрочке. Однако новые изменения позволяют выезжать за границу следующим категориям граждан:

  • Мужчины и женщины, у которых близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести с 2014 года.
  • Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра).

Право на выезд за границу также имеют другие категории граждан, включая:

  • лица, забронированные на период мобилизации;
  • мужчины, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • родители трех и более несовершеннолетних детей;
  • одинокие родители;
  • лица, сопровождающие людей с инвалидностью;
  • опекуны.

Для выезда за границу мужчинам призывного возраста необходимо иметь при себе военный билет и документ, подтверждающий их право на выезд.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме