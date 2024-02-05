Кто может бесплатно судиться?

С января 2024 года прожиточный минимум украинцев вырос, и поэтому изменились условия предоставления вторичной юридической помощи (помощи с обращением в суд) людям с низким доходом.
Кто имеет право на помощь с обращением в суд
На бесплатную вторичную юридическую помощь имеют право:
- трудоспособные лица – с доходом менее 6056 гривен;
- пенсионеры (по возрасту, выслуге лет и другие) – с доходом менее 4722 гривен;
- люди с инвалидностью – если их пенсия или пособие менее 6056 гривен.
Какие услуги юристы предоставят бесплатно
Бесплатная вторичная юридическая помощь включает следующие услуги:
- составление документов для обращения в суд;
- представительство интересов в суде.
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Сколько стоит судебный сбор и кто от него освобожден
Однако учтите, что придется платить еще судебный сбор, который зависит от характера дела: имущественное или неимущественное, о разводе, об установлении факта рождения или смерти.
Размеры судебного сбора также растут, поскольку он высчитывается от размера прожиточного минимума. Так, в частности:
- рассмотрение судом заявления неимущественного характера, например, о разводе без раздела имущества, стоит теперь 1211,4 гривны;
- заявления имущественного характера – от 1211,2 до 15 140 гривен (зависит от цены иска);
- по установлению фактов, имеющих юридическое значение (рождение, смерти и т.п.) – 605,6 гривен;
- об отмене судебного приказа 151,4 гривны.
При этом от уплаты судебного сбора освобождаются:
- люди с инвалидностью I и II групп;
- участники боевых действий;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, 1 и 2 категорий и другие категории лиц.
Если у вас есть вопросы, звоните в контакт-центр бесплатной правовой помощи: 0 (800) 213-103 (все звонки бесплатные).
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