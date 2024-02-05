Кто может бесплатно судиться?

Кто имеет право на помощь с обращением в суд

На бесплатную вторичную юридическую помощь имеют право:

трудоспособные лица – с доходом менее 6056 гривен;

пенсионеры (по возрасту, выслуге лет и другие) – с доходом менее 4722 гривен;

люди с инвалидностью – если их пенсия или пособие менее 6056 гривен.

Какие услуги юристы предоставят бесплатно

Бесплатная вторичная юридическая помощь включает следующие услуги:

составление документов для обращения в суд;

представительство интересов в суде.

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Сколько стоит судебный сбор и кто от него освобожден

Однако учтите, что придется платить еще судебный сбор, который зависит от характера дела: имущественное или неимущественное, о разводе, об установлении факта рождения или смерти.

Размеры судебного сбора также растут, поскольку он высчитывается от размера прожиточного минимума. Так, в частности:

рассмотрение судом заявления неимущественного характера, например, о разводе без раздела имущества, стоит теперь 1211,4 гривны;

заявления имущественного характера – от 1211,2 до 15 140 гривен (зависит от цены иска);

по установлению фактов, имеющих юридическое значение (рождение, смерти и т.п.) – 605,6 гривен;

об отмене судебного приказа 151,4 гривны.

При этом от уплаты судебного сбора освобождаются:

люди с инвалидностью I и II групп;

участники боевых действий;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, 1 и 2 категорий и другие категории лиц.

Если у вас есть вопросы, звоните в контакт-центр бесплатной правовой помощи: 0 (800) 213-103 (все звонки бесплатные).

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