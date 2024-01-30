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Образи на робочому місці: як на них реагувати та захищати ділову репутацію

Образи на робочому місці: як на них реагувати та захищати ділову репутацію

Для запобігання конфліктам і образам на робочому місці у сучасних компаніях все частіше з’являються окремі спеціалісти, які дбають про сприятливу робочу атмосферу та психологічний стан працівників. У невеликих колективах це завдання частіше за все бере на себе керівник чи лідер. Але водночас бувають випадки, коли ходити на роботу стає нестерпно через образи або чутки, а варіант звільнення не розглядається, наприклад, з фінансових причин. «Одеське життя» запитало юристку Вікторію Гусакову, як працівникові діяти в такій ситуації.

Образи на роботі — підсудна справа

Поняттям честі, гідності та ділової репутації надає юридичного визначення п.4 постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27 лютого 2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». Так, гідністю вважається визнання цінності кожної фізичної особи. З честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих. А під діловою репутацією розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей.

Отже, навіть коли чуєте про себе, що ви «безвідповідальний, неефективний, неенергійний та непрофесійний співробітник», що не відповідає дійсності, то це вже є приводом для звернення до суду

Як скласти позов до суду щодо образ на роботі

Образи на робочому місці

У позовній заяві опишіть: де, відколи і ким ви працюєте, хто вас скривдив, як до цього ставиться колектив і що ви пережили. Якщо ви лікувалися через це, докладіть до позовної заяви виписки з медичної карти, рецепти призначених ліків. Ви зобов’язані довести протиправність поведінки того, хто вас образив, а також розмір заподіяної шкоди, якщо така була.

У позовній заяві обов’язково наголошуйте, що негативні уявлення про ваші професійні якості та навички є недостовірними і підлягають спростуванню. Ви можете вимагати прилюдного вибачення. А якщо, наприклад, у характеристиці на вас була інформація, що не відповідає дійсності, або яка принижує честь, гідність та ділову репутацію, то вимагайте, щоб усі ці документи були спростовані, скасовані або визнані недостовірними. Якщо є свідки, які підтвердять те, що вас ображають, обов’язково залучіть їх. Якщо внаслідок моральних страждань ви звільнилися, обов’язково зазначте і це.

Окремим пунктом у позовній заяві ви можете вимагати від кривдника морального відшкодування, розмір якого визначить суд.

Якщо образи потрапили в інтернет

Відповідно до п. 12 постанови Пленуму, відповідачами у разі поширення оспорюваної інформації в інтернеті є автор контенту та власник вебсайту. Якщо автор невідомий або його особу та/чи місцезнаходження неможливо встановити, належним відповідачем є власник вебсайту, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації. Дані про нього, відповідно до Цивільного процесуального кодексу, можуть бути витребувані в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв.

Вікторія Гусакова

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