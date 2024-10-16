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Анекдот дня: що Яша робить найкраще на світі

Анекдот дня: що Яша робить найкраще на світі

Всім привіт та гарного осіннього настрою! Навіть незважаючи на те, що погода, можливо і не дуже тішить. І для початку зробіть зарядку … Ні, не телефону – себе, коханих! А потім зарядитеся позитивом від наших одеських анекдотів. Ну і про телефон напевно все ж таки не забудьте …

***
– Яша, що ви робите найкраще на світі?
– Такі відкладаю на потім, Фімо.
– І що ви відкладаєте?
– Я вам потім розповім.

Відкриття Фіми

***
– Семене Марковичу, а шо ви скажете за користь вегетаріанства?
– Ну, Фіма, що тут сказати… Я знаю багатьох старих алкоголіків, і таки жодного старого вегана.

Зустріч, одеська анекдот

***
Зустрічаються два одесити.
– Як справи?
– А що, ти вже знаєш?!?!?!

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