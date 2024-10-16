Анекдот дня: що Яша робить найкраще на світі

***

– Яша, що ви робите найкраще на світі?

– Такі відкладаю на потім, Фімо.

– І що ви відкладаєте?

– Я вам потім розповім.

***

– Семене Марковичу, а шо ви скажете за користь вегетаріанства?

– Ну, Фіма, що тут сказати… Я знаю багатьох старих алкоголіків, і таки жодного старого вегана.

***

Зустрічаються два одесити.

– Як справи?

– А що, ти вже знаєш?!?!?!

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