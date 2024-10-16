Температура моря в Одесі сьогодні, 16 жовтня: чи можна ще зануритися

Морська вода біля одеського узбережжя продовжує остигати, але ще залишається прийнятною для нетривалих занурень. При цьому температура повітря сьогодні не перевищить 14-16°С.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у середу, 16 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 18-19°С.
А ресурс Seatemperature повідомляє, що море в Одесі сьогодні прогріється до 19,2°C.
Читайте також: До Одеси йде похолодання: потужний антициклон принесе перші заморозки
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: