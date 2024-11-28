ЄСВ при звільненні: як захистити свій страховий стаж

Що таке ЄСВ і чому це важливо

Єдиний соціальний внесок — це обов’язковий платіж, який роботодавець має сплачувати за кожного працівника. Це визначено Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Сплата ЄСВ напряму впливає на ваш страховий стаж, який враховується при нарахуванні пенсії.

Права працівника щодо інформації про ЄСВ

Ви маєте повне право знати, чи сплачує роботодавець за вас внески. Закон зобов’язує роботодавця безкоштовно надавати працівникам інформацію про нараховану заробітну плату та сплачений ЄСВ. Крім того, на вашу вимогу роботодавець повинен показати документи про взяття на облік як платника ЄСВ.

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Як самостійно перевірити сплату внесків

У сучасному світі не обов’язково покладатися лише на довідки від роботодавця. Ви можете самостійно перевірити сплату ЄСВ двома способами:

через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України

через кабінет платника податків Державної податкової служби

Для доступу до цих сервісів потрібен електронний цифровий підпис.

Що робити, якщо виявлено порушення

Якщо ви виявили, що роботодавець не сплачує внески або робить це невчасно, закон передбачає кілька варіантів дій. За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено штраф у розмірі 20% від несплаченої суми. Ви можете:

Звернутися зі скаргою до Державної податкової служби

Подати позов до адміністративного суду, особливо якщо порушення виявлено після звільнення

Важливо знати при звільненні

Окремо варто зазначити, що питання сплати ЄСВ — це окрема правова категорія. Якщо ви судитеся з роботодавцем щодо заборгованості із зарплати чи компенсації за затримку розрахунку при звільненні, питання стягнення ЄСВ має розглядатися окремо.

Піклування про свій страховий стаж — це інвестиція у власне майбутнє. Регулярно перевіряйте сплату ЄСВ та не бійтеся відстоювати свої права, якщо роботодавець порушує закон.

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