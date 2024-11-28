ЕСВ при увольнении: как защитить свой страховой стаж

Что такое ЕСВ и почему это важно

Единый социальный взнос — это обязательный платеж, который работодатель должен платить за каждого работника. Это определено Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Уплата ЕСВ напрямую влияет на ваш страховой стаж, который учитывается при начислении пенсии.

Права работника по информации об ЕСВ

Вы имеете полное право знать, платит ли работодатель за вас взносы. Закон обязывает работодателя бесплатно предоставлять работникам информацию о начисленной заработной плате и уплаченном ЕСВ. Кроме того, по вашему требованию работодатель должен показать документы о постановке на учет как плательщика ЕСВ.

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Как самостоятельно проверить уплату взносов

В современном мире не обязательно полагаться только на справки от работодателя. Вы можете самостоятельно проверить уплату ЕСВ двумя способами:

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины

через кабинет плательщика налогов Государственной налоговой службы

Для доступа к этим сервисам требуется электронная цифровая подпись.

Что делать, если выявлено нарушение

Если вы обнаружили, что работодатель не платит взносы или делает это несвоевременно, закон предусматривает несколько вариантов действий. За несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Вы можете:

Обратиться с жалобой в Государственную налоговую службу

Подать иск в административный суд, особенно если нарушение выявлено после увольнения

Важно знать при увольнении

Отдельно стоит отметить, что вопрос уплаты ЕСВ — это отдельная правовая категория. Если вы судитесь с работодателем по поводу задолженности по зарплате или компенсации за задержку расчёта при увольнении, вопрос взыскания ЕСВ должен рассматриваться отдельно.

Забота о своём страховом стаже — это инвестиция в своё будущее. Регулярно проверяйте уплату ЕСВ и не бойтесь отстаивать свои права, если работодатель нарушает закон.

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