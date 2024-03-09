За які комунальні послуги можна не платити?

Споживачам, які отримували комунальні послуги не в повному обсязі, невідповідної якості або не отримували їх взагалі, перерахують платіжки.
Про це повідомляє Держспоживслужба.
Згідно з новим Порядком перерахунку від 6 лютого 2024 року, споживач має право на компенсацію у таких випадках:
- перерви у наданні послуг з опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації;
- надання послуги пізніше за встановлений термін або дострокове закінчення опалювального періоду;
- температура в приміщеннях споживача нижча за нормативну в приміщеннях житлового будинку;
- невідповідність складу та якості гарячої та холодної води вимогам санітарних норм і правил до питної води;
- невідповідність температури і тиску для гарячої води;
- наявність перешкод у прийомі стічних вод (за умови справності мереж споживача);
- недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами згідно з договором, недотримання графіка вивезення побутових відходів.
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Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає після розрахункового періоду, самостійно здійснити перерахунок, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором. Сплачені постачальником штрафи підуть у рахунок погашення боргів або зменшать майбутні платіжки для тих, хто не має заборгованості.
Якщо виконавець не зробить перерахунок, споживачі можуть самостійно звернутись до виконавця з актом-претензією.
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