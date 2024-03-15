Одесити отримали по дві платіжки за послуги ЖКГ: у мерії пояснили чому і за якою платити

У мерії повідомили, що у 2023-му році зі сфери муніципального управління комунальних підприємств житлово-комунального сервісу (ЖКС) стався масовий перехід управління житловими будинками до приватних керуючих компаній. Це 1 123 будинки, або 28,6% від загальної кількості будинків.

Ця ситуація внесла певну плутанину, оскільки мешканці низки будинків отримали квитанцію ГЕРЦ разом із квитанцією керуючих компаній.

У лютому 2024 року після численних скарг від мешканців було проведено інвентаризацію документації у сфері ЖКГ.

Під час перевірки було виявлено численні факти підробки документів і незаконного переведення значної частини будинків зі сфери управління “ЖКС “Порто-Франківський” і “ЖКС “Фонтанський” у спеціально створені для цього приватні керуючі компанії. Ці протиправні дії завдають чималих збитків КП “ЖКС” і вводять в оману людей, що призвело до зростання заборгованості.

Зазначається, що приватні компанії забрали собі в управління лише ті будинки, що перебувають у доброму житловому стані, а всі аварійні будинки та всю заборгованість за попередні періоди залишили в КП “ЖКС”.

Міська влада відреагувала на виявлені порушення та подала відповідні заяви до правоохоронних органів. Розпочато досудове слідство.

У мерії наголосили, що працівники КП “ЖКС” продовжать виконувати свої обов’язки з утримання та обслуговування будинків, оскільки не існує жодних підстав цього не робити. І рекомендують своєчасно оплачувати нарахування, відображені у квитанціях ГЕРЦ.

Департамент міського господарства закликає мешканців будинків, де відсутнє документальне підтвердження, що керуючі компанії є надавачами послуг, не вестися на заклики та провокації цих компаній.

“Відтепер ви отримуватимете рахунки від відповідних комунальних підприємств “ЖКС”, які надають послуги з обслуговування будинку, і саме ці послуги підлягають оплаті”, – йдеться в повідомленні.

У разі будь-яких питань щодо обслуговування будинків звертайтеся до вашого КП “ЖКС” або за телефонами контакт-центрів: 15-01 та 15-35.

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