Вранці ворог атакував Одещину дронами: що відомо

Тривогу в Одесі та області було оголошено о 4:16. Відбій пролунав – о 6:39.

Як повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, “шахеди” летіли у напрямку південних областей і досягли – західних.

«БпЛА запустили з Чорного моря у напрямку Херсонської, Миколаївської, Одеської областей і зараз дійшли до Вінницької області (вже до Хмельницької). Це досить передбачуваний маршрут, який часто ворог застосовує саме такий», – розповіла Гуменюк в ефірі Національного марафону.

Про кількість та наслідки атаки говорити ще зарано – інформація уточнюється.

Зазвичай рф атакує Україну дронами вночі, а сьогодні зробила це вранці. У такий час збивати їх також складно через густий туман.

На це звернув увагу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Зараз ночі трохи довші і видимість вранці залежить від погодних умов насамперед. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, тому що хмарність та туман. Це все ускладнює роботу мобільних вогневих груп, яким потрібна вкрай візуальна прив’язка до мети”, – сказав Ігнат. .