Допомога, ліки та свята по-новому: які зміни на нас чекають у вересні?

У вересні очікується багато нововведень. Вони торкнуться більшості людей. Хто у вересні може залишитися без допомоги держави, які ліки та як можна буде отримати безплатно, і у яких свят змінилися дати, читайте у цій статті

ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ: виплати отримають не всі

У порядок призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Кабмін вніс зміни постановою №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» від 11 липня 2023 р. Зокрема, на виплати не матимуть права особи, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими є причини, коли людина була у службовому відрядженні або на стажуванні, а також перебувала на лікуванні чи реабілітації; доглядала хвору дитину; оздоровлювала дитину та інше);

повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуть особам, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або засудженим за колабораціонізм.

З 1 вересня припинять виплати тим переселенцям, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років). Окрім автомобілів, які придбали волонтери та передали на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок. Крім житла, одержаного з державного або місцевого бюджету;

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту, а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Окрім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг;

мають у власності житло, яке розташоване на умовно безпечних (не ведуться активні бойові дії або не окуповані) територіях, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї.

«ДОСТУПНІ ЛІКИ»: перелік медичних препаратів розширили

Для хворих на інсулінозалежний цукровий діабет тест-смужки для глюкометра коштують недешево – приблизно від 350 до 650 гривень за 50 штук. МОЗ спростило цю ситуацію наказом, який набирає чинності з 31 серпня 2023 року. Тепер люди з інсулінозалежним діабетом зможуть отримувати їх за програмою «Доступні ліки».

Вартість тест-смужок відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Як зазначили в НСЗУ, поки їх відпускатимуть за паперовим рецептом, але з жовтня 2023 року – лише за електронним рецептом.

Також до програми реімбурсації додали «Морфін» у гранулах, розчині та таблетках. З вересня за електронним рецептом це знеболювальне зможуть отримати (безплатно або з частковою доплатою) пацієнти з такими діагнозами:

онкологія у III-IV стадіях;

ВІЛ-інфекція (СНІД);

туберкульоз у пізній стадії;

вроджені вади розвитку;

серцево-судинні;

неврологічні захворювання;

інші прогресуючі захворювання.

РЕФОРМА КАЛЕНДАРЯ: у яких свят зміниться дати?

Православна церква України остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року. Ті, хто дотримується цього календаря, святкуватимуть:

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (раніше – 21 вересня);

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (раніше – 27 вересня);

Покров – 1 жовтня (14 жовтня);

Введення до Храму Пресвятої Богородиці – 21 листопада (4 грудня);

День святого Миколая – 6 грудня (19 грудня);

Різдво – 25 грудня (7 січня);

Водохреща – 6 січня (19 січня);

Стрітення – 2 лютого (15 лютого);

Благовіщення – 25 березня (7 квітня);

Преображення – 6 серпня (19 серпня);

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (28 серпня).

Також нагадаємо, що деякі державні свята змінили свої дати:

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

15 липня – День Української Державності (було 28 липня);

1 жовтня – День захисників та захисниць України (було 14 жовтня);

25 грудня – Різдво Христове (було 7 січня та 25 грудня).

ШТРАФИ: за гучний двигун каратимуть

З вересня 2023 року, після того, як народні депутати затвердять законопроект №9564, водіїв можуть почати штрафувати у розмірі до 34 тисяч гривень за занадто гучний двигун.

Під час війни звуки автомобілів з прямотічним глушником, з тюнінгом двигуна можна прийняти за звуки безпілотників російських окупантів. Це заважає роботі української ППО. До того ж надто галаслива їзда заважає людям.

Відповідно до проекту закону, пропонується запровадити великі штрафи за їзду без глушника. Якщо це перше подібне правопорушення протягом одного року, штраф становитиме 17 тисяч гривень. Якщо порушення вчинено вдруге протягом одного року, водія оштрафують на 34 тисячі гривень. Крім того, у нього можуть на строк від 3 до 6 місяців забрати посвідчення водія.

ОСВІТА: як навчатимуться наші онуки?

Під час війни звичним стало онлайн-навчання. Але Міносвіти звертає увагу на суттєвих недоліках цієї форми навчання:

відсутність ефективного зворотного зв’язку з викладачами;

великий обсяг домашніх завдань;

технічні проблеми;

недостатнє забезпечення отримувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп’ютерною технікою;

недостатнє живе спілкування;

відсутність можливості набути практичного досвіду.

Під час воєнного стану рішення про формат роботи освітніх установ прийматимуть місцеві військові адміністрації та засновники кожного навчального закладу. Головне – безпека дітей та вчителів. Тому в кожному випадку прийматиметься відповідне рішення. Школи працюватимуть онлайн, офлайн (треба приходити до школи) та у комбінованому форматі – офлайн та онлайн, залежно від ситуації та наявності облаштованих укриттів у закладі.

Світлана Комісаренко