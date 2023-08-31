Пособия, лекарства и праздники по-новому: какие изменения нас ждут в сентябре?

В сентябре ожидается много нововведений. Они коснутся большинства людей. Кто в сентябре может остаться без помощи государства, какие лекарства и как можно будет получить бесплатно, и у каких праздников изменились даты, читайте в этой статье
ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ: выплаты получат не все
В порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Кабмин внес изменения постановлением №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» от 11 июля 2023 г. В частности, на выплаты не будут иметь права лица, которые:
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, которые подтверждаются документально (обоснованными являются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, а также находился на лечении или реабилитации; ухаживал за больным ребенком; оздоравливал ребенка и другое);
- вернулись в покинутое место проживания.
Кроме того, выплаты не будут продлевать лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.
С 1 сентября прекратят выплаты тем переселенцам, которые:
- приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет). Кроме автомобилей, которые приобрели волонтеры и передали на нужды обороны страны;
- приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом. Кроме жилья, полученного из государственного или местного бюджета;
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;
- приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен. Кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг;
- имеют в собственности жилье, расположенное на условно безопасных (не ведутся активные боевые действия или не оккупированы) территориях, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.
«ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»: перечень медицинских препаратов расширили
Для больных инсулинозависимым сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра стоят недешево – примерно от 350 до 650 гривен за 50 штук. Минздрав упростил эту ситуацию приказом, который вступает в силу с 31 августа 2023 года. Теперь люди с инсулинозависимым диабетом смогут получать их по программе «Доступные лекарства».
Стоимость тест-полосок будет возмещать Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Как отметили в НСЗУ, пока их будут отпускать по бумажному рецепту, но с октября 2023 года – только по электронному рецепту.
Также в программу реимбурсации добавили «Морфин» в гранулах, растворе и таблетках. С сентября по электронному рецепту это обезболивающее смогут получить (бесплатно или с частичной доплатой) пациенты со следующими диагнозами:
- онкология в ІІІ-ІV стадиях;
- ВИЧ-инфекция (СПИД);
- туберкулез в поздней стадии;
- врожденные пороки развития;
- сердечно-сосудистые;
- неврологические заболевания;
- другие прогрессирующие заболевания.
РЕФОРМА КАЛЕНДАРЯ: у каких праздников поменяются даты?
Православная церковь Украины окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года. Те, кто придерживается этого календаря, будут праздновать:
- Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (раньше – 21 сентября);
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября (раньше – 27 сентября);
- Покров – 1 октября (14 октября);
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря);
- День святого Николая – 6 декабря (19 декабря);
- Рождество – 25 декабря (7 января);
- Крещение – 6 января (19 января);
- Сретение – 2 февраля (15 февраля);
- Благовещение – 25 марта (7 апреля);
- Преображение – 6 августа (19 августа);
- Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (28 августа).
Также напомним, что некоторые государственные праздники изменили свои даты:
- 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 15 июля – День Украинской Государственности (было 28 июля);
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины (было 14 октября);
- 25 декабря – Рождество Христово (было 7 января и 25 декабря).
ШТРАФЫ: за громкий двигатель будут наказывать
С сентября 2023 года, после того как народные депутаты утвердят законопроект №9564, водителей могут начать штрафовать в размере до 34 тысяч гривен за слишком громкий двигатель.
Во время войны звуки автомобилей с «прямоточным глушителем, с «тюнингом двигателя» можно принять за звуки беспилотников российских оккупантов. Это мешает работе украинской ПВО. К тому же слишком шумная езда мешает людям.
Согласно проекту закона, предлагается ввести большие штрафы за езду без глушителя. Если это первое подобное правонарушение в течение одного года, штраф составит 17 тысяч гривен. Если нарушение совершено второй раз в течение одного года, то водителя оштрафуют на 34 тысячи гривен. Кроме того, у него могут на срок от 3 до 6 месяцев забрать водительское удостоверение.
ОБРАЗОВАНИЕ: как будут учиться наши внуки?
Во время войны привычным стало онлайн-обучение. Но Минобразования акцентирует внимание на существенных недостатках этой формы обучения:
- отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;
- большой объем домашних заданий;
- технические проблемы;
- недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой;
- недостаточное живое общение;
- отсутствие возможности приобрести практический опыт.
Во время военного положения решение о формате работы образовательных учреждений будут принимать местные военные администрации и учредители каждого учебного заведения. Главное – безопасность детей и учителей. Поэтому в каждом случае будет приниматься соответствующее решение. Школы будут работать онлайн, офлайн (надо приходить в школу) и в комбинированном формате – оффлайн и онлайн, в зависимости от ситуации и наличия обустроенных укрытий в заведении.
Светлана Комисаренко