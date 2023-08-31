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Пособия, лекарства и праздники по-новому: какие изменения нас ждут в сентябре?

Пособия, лекарства и праздники по-новому: какие изменения нас ждут в сентябре?

В сентябре ожидается много нововведений. Они коснутся большинства людей. Кто в сентябре может остаться без помощи государства, какие лекарства и как можно будет получить бесплатно, и у каких праздников изменились даты, читайте в этой статье

ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ: выплаты получат не все

В порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Кабмин внес изменения постановлением №709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» от 11 июля 2023 г.  В частности, на выплаты не будут иметь права лица, которые:

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, которые подтверждаются документально (обоснованными являются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, а также находился на лечении или реабилитации; ухаживал за больным ребенком; оздоравливал ребенка и другое);
  • вернулись в покинутое место проживания.

Кроме того, выплаты не будут продлевать лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

С 1 сентября прекратят выплаты тем переселенцам, которые:

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет). Кроме автомобилей, которые приобрели волонтеры и передали на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом. Кроме жилья, полученного из государственного или местного бюджета;
  • имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;
  • приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен. Кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на условно безопасных (не ведутся активные боевые действия или не оккупированы) территориях, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.

«ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»: перечень медицинских препаратов расширили

Для больных инсулинозависимым сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра стоят недешево – примерно от 350 до 650 гривен за 50 штук. Минздрав упростил эту ситуацию приказом, который вступает в силу с 31 августа 2023 года. Теперь люди с инсулинозависимым диабетом смогут получать их по программе «Доступные лекарства».

Стоимость тест-полосок будет возмещать Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Как отметили в НСЗУ, пока их будут отпускать по бумажному рецепту, но с октября 2023 года – только по электронному рецепту. 

Также в программу реимбурсации добавили «Морфин» в гранулах, растворе и таблетках. С сентября по электронному рецепту это обезболивающее смогут получить (бесплатно или с частичной доплатой) пациенты со следующими диагнозами:

  • онкология в ІІІ-ІV стадиях;
  • ВИЧ-инфекция (СПИД);
  • туберкулез в поздней стадии;
  • врожденные пороки развития;
  • сердечно-сосудистые;
  • неврологические заболевания;
  • другие прогрессирующие заболевания.

РЕФОРМА  КАЛЕНДАРЯ: у каких праздников поменяются даты?

Православная церковь Украины окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года. Те, кто придерживается этого календаря, будут праздновать:

  • Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (раньше – 21 сентября);
  • Воздвижение Креста Господня – 14 сентября (раньше – 27 сентября);
  • Покров – 1 октября (14 октября);
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря);
  • День святого Николая – 6 декабря (19 декабря);
  • Рождество – 25 декабря (7 января);
  • Крещение – 6 января (19 января);
  • Сретение – 2 февраля (15 февраля);
  • Благовещение – 25 марта (7 апреля);
  • Преображение – 6 августа (19 августа);
  • Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (28 августа).

Также напомним, что некоторые государственные праздники изменили свои даты:

  • 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 15 июля – День Украинской Государственности (было 28 июля);
  • 1 октября – День защитников и защитниц Украины (было 14 октября);
  • 25 декабря – Рождество Христово (было 7 января и 25 декабря).

ШТРАФЫ: за громкий двигатель будут наказывать

С сентября 2023 года, после того как народные депутаты утвердят законопроект №9564, водителей могут начать штрафовать в размере до 34 тысяч гривен за слишком громкий двигатель.

Во время войны звуки автомобилей с «прямоточным глушителем, с «тюнингом двигателя» можно принять за звуки беспилотников российских оккупантов. Это мешает работе украинской ПВО. К тому же слишком шумная езда мешает людям.

Согласно проекту закона, предлагается ввести большие штрафы за езду без глушителя. Если это первое подобное правонарушение в течение одного года, штраф составит 17 тысяч гривен. Если нарушение совершено второй раз в течение одного года, то водителя оштрафуют на 34 тысячи гривен. Кроме того, у него могут на срок от 3 до 6 месяцев забрать водительское удостоверение.

ОБРАЗОВАНИЕ: как будут учиться наши внуки?

Во время войны привычным стало онлайн-обучение. Но Минобразования акцентирует внимание на существенных недостатках этой формы обучения:

  • отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;
  • большой объем домашних заданий;
  • технические проблемы;
  • недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой;
  • недостаточное живое общение;
  • отсутствие возможности приобрести практический опыт.

Во время военного положения решение о формате работы образовательных учреждений будут принимать местные военные администрации и учредители каждого учебного заведения. Главное – безопасность детей и учителей. Поэтому в каждом случае будет приниматься соответствующее решение. Школы будут работать онлайн, офлайн (надо приходить в школу) и в комбинированном формате – оффлайн и онлайн, в зависимости от ситуации и наличия обустроенных укрытий в заведении.

Светлана Комисаренко

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