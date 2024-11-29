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Домашній оселедець з товстолоба по-чечельницьки: смачний рецепт від рибалки з Одещини

Домашній оселедець з товстолоба по-чечельницьки: смачний рецепт від рибалки з Одещини

В’ячеслав Жигайло працює ветеринаром в селі Ясенове Друге Зеленогірської громади. Чоловік є завзятим рибалкою та мисливцем. З «Одеським Життям» він поділився фірмовим рецептом домашнього оселедця з товстолоба по-чечельницьки.

Професійне свято ясенівські рибалки вже гучно не відзначають, хоча, щоб обговорити нагальні справи, часто збираються на природі за смачною рибною юшкою. І якщо хтось із читачів забажає її зварити вдома, то В’ячеслав радить обов’язково додати в казанок до коропця щуку, окунця чи судака, щоб страва вийшла ще смачнішою.

Домашній оселедець з товстолоба по-чечельницьки

М’ясо риби соковите, м’яке і чудово підходить для маринування. Для маринаду використовуємо найпростіші інгредієнти: сіль, лавровий лист, перець горошком, а замість оцту – біле міцне вино.

Інгредієнти н рибу вагою два кілограми

  • вино –  50 г,
  • сіль – 1,5 ст. л.,
  • лавровий лист – 3-4 шт.,
  • чорний перець – 10-12 горошин.

Пропорції спецій можна змінювати залежно від ваших смакових вподобань.

Нарізану на середні шматочки рибину закладаємо у посудину і заливаємо маринадом – всіма інгредієнтами, змішаними разом. Добу тримаємо в холодильнику.

Потім додаємо олію і цибулю та смакуємо.

В’ячеслав Жигайло має ще багато особливих рецептів – він готує Хе з білого амура, шпроти з салаки, паштет з риб’ячих голів, рибну тушонку з томатним соусом та коптить тушки товстолоба. Про них ми розповімо у наступних номерах «Одеського життя».

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