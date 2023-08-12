Училище Файга в Одесі: сюди приймали навіть із «вовчим квитком»

11 серпня 1884 року в газеті «Одеський листок» з’явилося оголошення про те, що в Одесі відкрилося училище Генріха Файга, яке запрошує всіх охочих до прийомних іспитів.

Розташовувалося училище на розі Торгової та Єлисаветинської вулиць, де зараз знаходиться Рішельєвський ліцей. Через 10 років училище було перетворено на семикласне комерційне училище та стало другим подібним навчальним закладом в Одесі.

Програма навчання в училищі Файга

В училищі викладали найкращі педагоги: малювання – художники Геннадій Ладиженський та Кіріак Костанді, геометрію та математику – відомий інженер Георгій Де-Метц, який склав першу в Україні методику викладання фізики у школах, а хімію та товарознавство – Володимир Гернет, перший завідувач виноробної станції.

Освітня програма включала як весь курс реальних училищ, а й кілька спеціальних предметів. Випускники отримували всі права, які надавали державні гімназії, зокрема право вступу до вищих навчальних закладів. Крім того, в училищі були драматичний гурток, хор, симфонічний оркестр та оркестр щипкових інструментів.

Особливості прийому до училища євреїв

Коштувало навчання дуже недешево – 260 чи 270 рублів на рік. Зате в училищі приймали всіх, включаючи і тих, кого виключили з «вовчим квитком» з інших навчальних закладів. Євреїв у Файга приймали без обмежень, але з однією умовою: батьки-юдеї мали оплачувати навчання двох хлопчиків із православних сімей.

У 1900 році на Всесвітній художньо-промисловій та землеробській виставці в Парижі, де були представлені навчальні заклади з 50 країн, комерційне училище Файга було нагороджено бронзовою медаллю. Її автором став відомий французький медальєр Жюль Шаплен.

Після революції училище було перетворено на 8-класну чоловічу гімназію.

Джерела: odesskiy.com, grad.ua, фото з ресурсу «Стара Одеса у фото»

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