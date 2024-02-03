Де дешевші продукти: порівняння цін у містах Одеської області

Вивчили ціни, порівняли асортимент і знайшли продукти хорошої якості. Запрошуємо читачів «Одеського життя» на січневий тур ринками міст Одеської області, щоб дізнатися, що почім і де краще купувати.
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Арцизький базар: напівпорожній, але з італійською ноткою
Гуляти базаром у холодну січневу погоду не дуже хочеться. Тому Арцизький базар у ці дні напівпорожній. Однак у нещодавно відкритому магазині «Товари з Європи» справжній ажіотаж. Тут тепло і представлений великий асортимент італійських спагеті та найнезвичайніших соусів. Тож напевно арцизькі господині урізноманітнюють традиційні борщ, чурбу і плацинди італійським меню.
Ціни на овочі
- картопля — 25-28 гривень;
- цибуля — 20 гривень;
- помідори — 100-140 гривень;
- буряк — 20 гривень;
- кабачки — 120 гривень;
- огірки — 90 гривень;
- солодкий перець — 100-120 гривень;
- баклажани — 180 гривень;
- капуста — 15 гривень;
- часник — 150 гривень;
- морква — 20 гривень;
- зелень — від 25 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 18-25 гривень;
- груші — 55 гривень;
- виноград — 50 гривень;
- лимони — 65 гривень;
- мандарини — 55-65 гривень;
- апельсини — 65-110 гривень;
- ківі — 100 гривень.
Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 40 гривень;
- бринза — 170 гривень;
- сир — 140 гривень;
- молоко — 30 гривень;
- сметана — 180 гривень.
Ціни на м’ясо
- яловичина і телятина: задня частина — 180 гривень;
- яловичина і телятина: теляча шия — 200 гривень;
- яловичина і телятина: ребра — 150 гривень;
- яловичина і телятина: антрекот — 190 гривень.
- свинина: задня частина — 150 гривень;
- свинина: шия — 180-190 гривень;
- свинина: лопатка — 160 гривень;
- свинина: ребра — 135 гривень;
- свинина: сало свіже — 60-80 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-150 гривень;
- карасі — 55-75 гривень;
- пеленгас — 90 гривень.
Тарутинський ринок: качки індійські, перець чийшійський
У суботній день на базарі в Тарутиному можна знайти все, чого бажає душа. І навіть якщо фінанси дозволяють небагато, то прикупити можна постаратися і по кишені. В останню суботу січня на базар привезли і телятину, і баранину, і качок індійських. Запечена качечка до недільної сімейної вечері саме те. Її тушка, на відміну від звичайної качки, невелика і зовсім нежирна, тому заважить небагато. Робите до неї будь-який гарнір, викладаєте улюблені соління і нехай увесь світ почекає. А ще в суботу завжди приїжджає тітка Тоня з Малоярославця Другого. Тарутинці знають, що тільки в неї треба брати «чукан піпер» червоний мелений перець. Бо тільки в тітки Тоні є прямі поставки приправи з села Чийший батьківщини болгарських спецій.
Ціни на овочі
- картопля — 17-28 гривень;
- цибуля — 25 гривень;
- синя цибуля — 45 гривень;
- помідори чері — 150 гривень;
- буряк — 25 гривень;
- огірки — 100-150 гривень;
- солодкий перець — 130 гривень;
- капуста — 15 гривень;
- гарбуз — 20 гривень;
- часник — 100-150 гривень;
- морква — 15-25 гривень;
- зелень — 15-25 гривень;
- салат — 25 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-30 гривень;
- груші — 60 гривень
- лимони — 70 гривень;
- мандарини — 50-100 гривень;
- апельсини — 70-80 гривень.
Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 35-50 гривень;
- бринза овеча — 180-200 гривень;
- бринза коров’яча — 150 гривень;
- сир — 80-100 гривень;
- молоко — 25-30 гривень;
- сметана — 80-100 гривень;
- вершки — 160 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина: м’якоть — 200 гривень.
- свинина: задня частина — 160-170 гривень;
- свинина: биток шийний — 180 гривень;
- свинина: ребра — 150 гривень;
- свинина: гомілка — 190 гривень;
- свинина: підчеревок — 150 гривень;
- свинина: сало — 80-150 гривень;
- баранина — 170 гривень.
- качки індійські — 160 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 65 гривень;
- пеленгас — 90 гривень;
- короп — 90 гривень;
- амур — 100 гривень.
Ренійський ринок: зелень є в будь-яку погоду
У будь-яку пору року на Ренійському ринку завжди можна купити свіжу зелень.
Торгуємо зеленню вже двадцять років, розповідає Ніна Сирбу. Закуповуємо у виробників в Озерному Саф’янівської громади та в Орлівці Ренійської громади. Постачальники в нас постійні, надійні. Якщо все ж таки не вдається реалізувати всю цибулю, петрушку і щавель, переробляємо їх на заготовку для зеленого борщу. Іншу зелень, якщо вже зів’яла, кришимо в годівниці курочкам — вони вітаміни люблять!
Ціни на овочі
- картопля — 24-25 гривень;
- цибуля — 16-20 гривень;
- помідори — 120-130 гривень;
- буряк — 16-20 гривень;
- солодкий перець — 140-150 гривень;
- часник — 100-130 гривень;
- зелень — 15-20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 16-25 гривень;
- груші — 70-80 гривень;
- лимони — 58-65 гривень;
- мандарини — 58-85 гривень;
- апельсини — 55-85 гривень;
Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 50-60 гривень;
- бринза — 180-250 гривень;
- сир — 180 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: задня частина — 190 гривень;
- свинина: шия — 230 гривень;
- свинина: лопатка — 180 гривень;
- свинина: ребра — 190 гривень;
- свинина: сало свіже — від 80 гривень.
Любашівський ринок: ціни поступово повзуть угору
У Міністерстві економіки повідомили, що ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було торік. Також прогнозується, що ціни на основні продукти залишаться стабільними, але тільки українського виробництва. Що стосується Любашівки, то ціни в деяких магазинах дещо нижчі, ніж на базарі. Тішить, що в магазині «Київські м’ясопродукти» свинина, яка надходить прямо від виробника, коштує 135 гривень за кілограм, а кілограм битка або челогача 155 гривень.
Ціни на овочі
- картопля — 20-29 гривень;
- цибуля — 12-15 гривень;
- помідори — 90-150 гривень;
- буряк — 15 гривень;
- огірки — 115 гривень;
- солодкий перець — 150 гривень;
- капуста — 15 гривень;
- часник — 120-130 гривень;
- морква — 22-24 гривень;
- зелень — від 25 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 15-34 гривні;
- груші — 60-100 гривень;
- лимони — 60-75 гривень;
- мандарини — 60-80 гривень;
- апельсини — 70 гривень.
Ціни на яйця, сир і бринзу
- сметана — 140 гривень;
- молоко — 80 грн за 3 літри;
- сир — 140 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: на ринку — 190 гривень;
- свинина: битки — 250 гривень;
- свинина: сало свіже — 30-100 гривень.
- свинина: у магазинах — 135-160 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 60-70 гривень;
- карасі — 70-80 гривень;
- короп — 100-110 гривень.
Балта: тут є все, крім морської риби
Балтський ринок просто одеський Привоз у мініатюрі, можна знайти майже все. Чути й жартівливі заклики: «Пиріжок спробуй — суперсилу відчуй!». Та й рибний ряд ніколи не буває порожнім. Щоправда, морська риба тут давно в дефіциті. А спецій, прянощів і приправ на будь-який смак. Є всі види перцю, імбир, куркума, шафран, каррі, чебрець, барбарис, мускатний горіх, кардамон тощо.
Ціни на овочі
- картопля — 10-12 гривень;
- цибуля — 9-13 гривень;
- помідори — 90-120 гривень;
- буряк — 20 гривень;
- огірки — 90 гривень;
- солодкий перець — 70-100 гривень;
- баклажани — 50 гривень;
- капуста — 15-18 гривень;
- часник — 150-230 гривень;
- морква — 10-15 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 20-25 гривень;
- слива — 45-50 гривень;
- груші — 50-75 гривень;
- виноград — 180-220 гривень;
- лимони — 90 гривень;
- мандарини — 85 гривень;
- апельсини — 80 гривень.
Ціни на яйця, сир і бринзу
- яйця (десяток) — 80-85 гривень;
- бринза — 180-200 гривень;
- сир — 130-140 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: задня частина — 200 гривень;
- свинина: шия — 230 гривень;
- свинина: лопатка — 200 гривень;
- свинина: ребра — 180 гривень;
- свинина: битки — 200 гривень;
- свинина: сало свіже — 180 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 100 гривень;
- карасі — 90 гривень;
- короп — 120 гривень.
Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук