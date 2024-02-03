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Де дешевші продукти: порівняння цін у містах Одеської області

Де дешевші продукти: порівняння цін у містах Одеської області

Вивчили ціни, порівняли асортимент і знайшли продукти хорошої якості. Запрошуємо читачів «Одеського життя» на січневий тур ринками міст Одеської області, щоб дізнатися, що почім і де краще купувати.

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Арцизький базар: напівпорожній, але з італійською ноткою

Гуляти базаром у холодну січневу погоду не дуже хочеться. Тому Арцизький базар у ці дні напівпорожній. Однак у нещодавно відкритому магазині «Товари з Європи» справжній ажіотаж. Тут тепло і представлений великий асортимент італійських спагеті та найнезвичайніших соусів. Тож напевно арцизькі господині урізноманітнюють традиційні борщ, чурбу і плацинди італійським меню.

Ціни на овочі

  • картопля — 25-28 гривень;
  • цибуля — 20 гривень;
  • помідори — 100-140 гривень;
  • буряк — 20 гривень;
  • кабачки — 120 гривень;
  • огірки — 90 гривень;
  • солодкий перець — 100-120 гривень;
  • баклажани — 180 гривень;
  • капуста — 15 гривень;
  • часник — 150 гривень;
  • морква — 20 гривень;
  • зелень — від 25 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 18-25 гривень;
  • груші — 55 гривень;
  • виноград — 50 гривень;
  • лимони — 65 гривень;
  • мандарини — 55-65 гривень;
  • апельсини — 65-110 гривень;
  • ківі — 100 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

  • яйця (десяток) — 40 гривень;
  • бринза — 170 гривень;
  • сир — 140 гривень;
  • молоко — 30 гривень;
  • сметана — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

  • яловичина і телятина: задня частина — 180 гривень;
  • яловичина і телятина: теляча шия — 200 гривень;
  • яловичина і телятина: ребра — 150 гривень;
  • яловичина і телятина: антрекот — 190 гривень.
  • свинина: задня частина — 150 гривень;
  • свинина: шия — 180-190 гривень;
  • свинина: лопатка — 160 гривень;
  • свинина: ребра — 135 гривень;
  • свинина: сало свіже — 60-80 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 80-150 гривень;
  • карасі — 55-75 гривень;
  • пеленгас — 90 гривень.

Тарутинський ринок: качки індійські, перець чийшійський

Тарутино

У суботній день на базарі в Тарутиному можна знайти все, чого бажає душа. І навіть якщо фінанси дозволяють небагато, то прикупити можна постаратися і по кишені. В останню суботу січня на базар привезли і телятину, і баранину, і качок індійських. Запечена качечка до недільної сімейної вечері саме те. Її тушка, на відміну від звичайної качки, невелика і зовсім нежирна, тому заважить небагато. Робите до неї будь-який гарнір, викладаєте улюблені соління і нехай увесь світ почекає. А ще в суботу завжди приїжджає тітка Тоня з Малоярославця Другого. Тарутинці знають, що тільки в неї треба брати «чукан піпер» червоний мелений перець. Бо тільки в тітки Тоні є прямі поставки приправи з села Чийший батьківщини болгарських спецій.

Ціни на овочі

  • картопля — 17-28 гривень;
  • цибуля — 25 гривень;
  • синя цибуля — 45 гривень;
  • помідори чері — 150 гривень;
  • буряк — 25 гривень;
  • огірки — 100-150 гривень;
  • солодкий перець — 130 гривень;
  • капуста — 15 гривень;
  • гарбуз — 20 гривень;
  • часник — 100-150 гривень;
  • морква — 15-25 гривень;
  • зелень — 15-25 гривень;
  • салат — 25 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 20-30 гривень;
  • груші — 60 гривень
  • лимони — 70 гривень;
  • мандарини — 50-100 гривень;
  • апельсини — 70-80 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

  • яйця (десяток) — 35-50 гривень;
  • бринза овеча — 180-200 гривень;
  • бринза коров’яча — 150 гривень;
  • сир — 80-100 гривень;
  • молоко — 25-30 гривень;
  • сметана — 80-100 гривень;
  • вершки — 160 гривень.

Ціни на м’ясо

  • телятина: м’якоть — 200 гривень.
  • свинина: задня частина — 160-170 гривень;
  • свинина: биток шийний — 180 гривень;
  • свинина: ребра — 150 гривень;
  • свинина: гомілка — 190 гривень;
  • свинина: підчеревок — 150 гривень;
  • свинина: сало — 80-150 гривень;
  • баранина — 170 гривень.
  • качки індійські — 160 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 65 гривень;
  • пеленгас — 90 гривень;
  • короп — 90 гривень;
  • амур — 100 гривень.

Ренійський ринок: зелень є в будь-яку погоду

зелень Рені

У будь-яку пору року на Ренійському ринку завжди можна купити свіжу зелень.

Торгуємо зеленню вже двадцять років, розповідає Ніна Сирбу. Закуповуємо у виробників в Озерному Саф’янівської громади та в Орлівці Ренійської громади. Постачальники в нас постійні, надійні. Якщо все ж таки не вдається реалізувати всю цибулю, петрушку і щавель, переробляємо їх на заготовку для зеленого борщу. Іншу зелень, якщо вже зів’яла, кришимо в годівниці курочкам — вони вітаміни люблять!

Ціни на овочі

  • картопля — 24-25 гривень;
  • цибуля — 16-20 гривень;
  • помідори — 120-130 гривень;
  • буряк — 16-20 гривень;
  • солодкий перець — 140-150 гривень;
  • часник — 100-130 гривень;
  • зелень — 15-20 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 16-25 гривень;
  • груші — 70-80 гривень;
  • лимони — 58-65 гривень;
  • мандарини — 58-85 гривень;
  • апельсини — 55-85 гривень;

Ціни на яйця, сир і бринзу

  • яйця (десяток) — 50-60 гривень;
  • бринза — 180-250 гривень;
  • сир — 180 гривень.

Ціни на м’ясо

  • свинина: задня частина — 190 гривень;
  • свинина: шия — 230 гривень;
  • свинина: лопатка — 180 гривень;
  • свинина: ребра — 190 гривень;
  • свинина: сало свіже — від 80 гривень.

Любашівський ринок: ціни поступово повзуть угору

ціни на рибу

У Міністерстві економіки повідомили, що ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було торік. Також прогнозується, що ціни на основні продукти залишаться стабільними, але тільки українського виробництва. Що стосується Любашівки, то ціни в деяких магазинах дещо нижчі, ніж на базарі. Тішить, що в магазині «Київські м’ясопродукти» свинина, яка надходить прямо від виробника, коштує 135 гривень за кілограм, а кілограм битка або челогача 155 гривень.

Ціни на овочі

  • картопля — 20-29 гривень;
  • цибуля — 12-15 гривень;
  • помідори — 90-150 гривень;
  • буряк — 15 гривень;
  • огірки — 115 гривень;
  • солодкий перець — 150 гривень;
  • капуста — 15 гривень;
  • часник — 120-130 гривень;
  • морква — 22-24 гривень;
  • зелень — від 25 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 15-34 гривні;
  • груші — 60-100 гривень;
  • лимони — 60-75 гривень;
  • мандарини — 60-80 гривень;
  • апельсини — 70 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

  • сметана — 140 гривень;
  • молоко — 80 грн за 3 літри;
  • сир — 140 гривень.

Ціни на м’ясо

  • свинина: на ринку — 190 гривень;
  • свинина: битки — 250 гривень;
  • свинина: сало свіже — 30-100 гривень.
  • свинина: у магазинах — 135-160 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 60-70 гривень;
  • карасі — 70-80 гривень;
  • короп — 100-110 гривень.

Балта: тут є все, крім морської риби

Балта ринок

Балтський ринок просто одеський Привоз у мініатюрі, можна знайти майже все. Чути й жартівливі заклики: «Пиріжок спробуй — суперсилу відчуй!». Та й рибний ряд ніколи не буває порожнім. Щоправда, морська риба тут давно в дефіциті. А спецій, прянощів і приправ на будь-який смак. Є всі види перцю, імбир, куркума, шафран, каррі, чебрець, барбарис, мускатний горіх, кардамон тощо.

Ціни на овочі

  • картопля — 10-12 гривень;
  • цибуля — 9-13 гривень;
  • помідори — 90-120 гривень;
  • буряк — 20 гривень;
  • огірки — 90 гривень;
  • солодкий перець — 70-100 гривень;
  • баклажани — 50 гривень;
  • капуста — 15-18 гривень;
  • часник — 150-230 гривень;
  • морква — 10-15 гривень;
  • зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

  • яблука — 20-25 гривень;
  • слива — 45-50 гривень;
  • груші — 50-75 гривень;
  • виноград — 180-220 гривень;
  • лимони — 90 гривень;
  • мандарини — 85 гривень;
  • апельсини — 80 гривень.

Ціни на яйця, сир і бринзу

  • яйця (десяток) — 80-85 гривень;
  • бринза — 180-200 гривень;
  • сир — 130-140 гривень.

Ціни на м’ясо

  • свинина: задня частина — 200 гривень;
  • свинина: шия — 230 гривень;
  • свинина: лопатка — 200 гривень;
  • свинина: ребра — 180 гривень;
  • свинина: битки — 200 гривень;
  • свинина: сало свіже — 180 гривень.

Ціни на рибу

  • товстолобик — 100 гривень;
  • карасі — 90 гривень;
  • короп — 120 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Наталія Дімчева, Анна Чахлова, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Юрій Федорчук

Артем Тихонов ПРОФІЛЬ

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