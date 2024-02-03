Где дешевле продукты: сравнение цен в городах Одесской области

Изучили цены, сравнили ассортимент и нашли продукты хорошего качества. Приглашаем читателей «Одесской жизни» на январский тур по рынкам городов Одесской области, чтобы узнать, что почем и где лучше покупать.
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Арцизский базар: полупустой, но с итальянской ноткой
Гулять по базару в холодную январскую погоду не очень хочется. Поэтому Арцизский базар в эти дни полупустой. Однако в недавно открывшемся магазине «Товары из Европы» настоящий ажиотаж. Здесь тепло и представлен большой ассортимент итальянских спагетти и самых необычных соусов. Так что наверняка арцизские хозяюшки разнообразят традиционные борщ, чурбу и плацинды итальянским меню.
Цены на овощи
- картофель — 25-28 гривен;
- лук — 20 гривен;
- помидоры — 100-140 гривен;
- свёкла — 20 гривен;
- кабачки — 120 гривен;
- огурцы — 90 гривен;
- сладкий перец — 100-120 гривен;
- баклажаны — 180 гривен;
- капуста — 15 гривен;
- чеснок — 150 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- зелень — от 25 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 18-25 гривен;
- груши — 55 гривен;
- виноград — 50 гривен;
- лимоны — 65 гривен;
- мандарины — 55-65 гривен;
- апельсины — 65-110 гривен;
- киви — 100 гривен.
Цены на яйца, сыр и брынзу
- яйца (десяток) — 40 гривен;
- брынза — 170 гривен;
- творог — 140 гривен;
- молоко — 30 гривен;
- сметана — 180 гривен.
Цены на мясо
- говядина и телятина: задняя часть — 180 гривен;
- говядина и телятина: телячья шея — 200 гривен;
- говядина и телятина: ребра — 150 гривен;
- говядина и телятина: антрекот — 190 гривен.
- свинина: задняя часть — 150 гривен;
- свинина: шея — 180-190 гривен;
- свинина: лопатка — 160 гривен;
- свинина: ребра — 135 гривен;
- свинина: сало свежее — 60-80 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 80-150 гривен;
- караси — 55-75 гривен;
- пеленгас — 90 гривен.
Тарутинский рынок: утки индийские, перец чийшийский
В субботний день на базаре в Тарутино можно найти все, чего желает душа. И даже если финансы позволяют немного, то прикупить можно постараться и по карману. В последнюю субботу января на базар привезли и телятину, и баранину, и уток индийских. Запеченная уточка к воскресному семейному ужину самое то. Ее тушка, в отличие от обычной утки, небольшая и совсем нежирная, потому завесит немного. Делаете к ней любой гарнир, выкладываете любимые соленья и пусть весь мир подождет. А еще в субботу всегда приезжает тетя Тоня из Малоярославца Второго. Тарутинцы знают, что только у нее надо брать «чукан пипер» красный молотый перец. Потому что только у тети Тони есть прямые поставки приправы из села Чийший родины болгарских специй.
Цены на овощи
- картофель — 17-28 гривен;
- лук — 25 гривен;
- синий лук — 45 гривен;
- помидоры черри — 150 гривен;
- свёкла — 25 гривен;
- огурцы — 100-150 гривен;
- сладкий перец — 130 гривен;
- капуста — 15 гривен;
- тыква — 20 гривен;
- чеснок — 100-150 гривен;
- морковь — 15-25 гривен;
- зелень — 15-25 гривен;
- салат — 25 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 20-30 гривен;
- груши — 60 гривен
- лимоны — 70 гривен;
- мандарины — 50-100 гривен;
- апельсины — 70-80 гривен.
Цены на яйца, сыр и брынзу
- яйца (десяток) — 35-50 гривен;
- брынза овечья — 180-200 гривен;
- брынза коровья — 150 гривен;
- творог — 80-100 гривен;
- молоко — 25-30 гривен;
- сметана — 80-100 гривен;
- сливки — 160 гривен.
Цены на мясо
- телятина: мякоть — 200 гривен.
- свинина: задняя часть — 160-170 гривен;
- свинина: биток шейный — 180 гривен;
- свинина: ребра — 150 гривен;
- свинина: голень — 190 гривен;
- свинина: подчеревок — 150 гривен;
- свинина: сало — 80-150 гривен;
- баранина — 170 гривен.
- утки индийские — 160 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 65 гривен;
- пеленгас — 90 гривен;
- карп — 90 гривен;
- амур — 100 гривен.
Ренийский рынок: зелень есть в любую погоду
В любое время года на Ренийском рынке всегда можно купить свежую зелень.
Торгуем зеленью уже двадцать лет, рассказывает Нина Сырбу. Закупаем у производителей в Озерном Сафьяновской громады и в Орловке Ренийской громады. Поставщики у нас постоянные, надежные. Если все же не удается реализовать весь лук, петрушку и щавель, перерабатываем их на заготовку для зеленого борща. Другую зелень, если уже подвяла, крошим в кормушки курочкам они витамины любят!
Цены на овощи
- картофель — 24-25 гривен;
- лук — 16-20 гривен;
- помидоры — 120-130 гривен;
- свёкла — 16-20 гривен;
- сладкий перец — 140-150 гривен;
- чеснок — 100-130 гривен;
- зелень — 15-20 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 16-25 гривен;
- груши — 70-80 гривен;
- лимоны — 58-65 гривен;
- мандарины — 58-85 гривен;
- апельсины — 55-85 гривен;
Цены на яйца, сыр и брынзу
- яйца (десяток) — 50-60 гривен;
- брынза — 180-250 гривен;
- творог — 180 гривен.
Цены на мясо
- свинина: задняя часть — 190 гривен;
- свинина: шея — 230 гривен;
- свинина: лопатка — 180 гривен;
- свинина: ребра — 190 гривен;
- свинина: сало свежее — от 80 гривен.
Любашевский рынок: цены постепенно ползут вверх
В Министерстве экономики сообщили, что цены в Украине в 2024 году будут расти несколько быстрее, чем это было в прошлом году. Также прогнозируется, что цены на основные продукты останутся стабильными, но только украинского производства. Что касается Любашевки, то цены в некоторых магазинах несколько ниже, чем на базаре. Радует, что в магазине «Киевские мясопродукты» свинина, которая поступает прямо от производителя, стоит 135 гривен за килограмм, а килограмм битка или челогача 155 гривен.
Цены на овощи
- картофель — 20-29 гривен;
- лук — 12-15 гривен;
- помидоры — 90-150 гривен;
- свёкла — 15 гривен;
- огурцы — 115 гривен;
- сладкий перец — 150 гривен;
- капуста — 15 гривен;
- чеснок — 120-130 гривен;
- морковь — 22-24 гривен;
- зелень — от 25 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 15-34 гривны;
- груши — 60-100 гривен;
- лимоны — 60-75 гривен;
- мандарины — 60-80 гривен;
- апельсины — 70 гривен.
Цены на яйца, сыр и брынзу
- сметана — 140 гривен;
- молоко — 80 грн за 3 литра;
- творог — 140 гривен.
Цены на мясо
- свинина: на рынке — 190 гривен;
- свинина: битки — 250 гривен;
- свинина: сало свежее — 30-100 гривен.
- свинина: в магазинах — 135-160 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 60-70 гривен;
- караси — 70-80 гривен;
- карп — 100-110 гривен.
Балта: здесь есть все, кроме морской рыбы
Балтский рынок просто одесский Привоз в миниатюре, можно найти почти все. Слышны и шутливые призывы: «Пирожок попробуй — суперсилу почувствуй!». Да и рыбный ряд никогда не бывает пустым. Правда, морская рыба здесь давно в дефиците. А специй, пряностей и приправ на любой вкус. Есть все виды перца, имбирь, куркума, шафран, карри, тимьян, барбарис, мускатный орех, кардамон и т.д.
Цены на овощи
- картофель — 10-12 гривен;
- лук — 9-13 гривен;
- помидоры — 90-120 гривен;
- свёкла — 20 гривен;
- огурцы — 90 гривен;
- сладкий перец — 70-100 гривен;
- баклажаны — 50 гривен;
- капуста — 15-18 гривен;
- чеснок — 150-230 гривен;
- морковь — 10-15 гривен;
- зелень — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 20-25 гривен;
- слива — 45-50 гривен;
- груши — 50-75 гривен;
- виноград — 180-220 гривен;
- лимоны — 90 гривен;
- мандарины — 85 гривен;
- апельсины — 80 гривен.
Цены на яйца, сыр и брынзу
- яйца (десяток) — 80-85 гривен;
- брынза — 180-200 гривен;
- сыр — 130-140 гривен.
Цены на мясо
- свинина: задняя часть — 200 гривен;
- свинина: шея — 230 гривен;
- свинина: лопатка — 200 гривен;
- свинина: ребра — 180 гривен;
- свинина: битки — 200 гривен;
- свинина: сало свежее — 180 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 100 гривен;
- караси — 90 гривен;
- карп — 120 гривен.
Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили: Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Наталия Димчева, Анна Чахлова, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук