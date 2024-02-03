Где дешевле продукты: сравнение цен в городах Одесской области

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Арцизский базар: полупустой, но с итальянской ноткой

Гулять по базару в холодную январскую погоду не очень хочется. Поэтому Арцизский базар в эти дни полупустой. Однако в недавно открывшемся магазине «Товары из Европы» настоящий ажиотаж. Здесь тепло и представлен большой ассортимент итальянских спагетти и самых необычных соусов. Так что наверняка арцизские хозяюшки разнообразят традиционные борщ, чурбу и плацинды итальянским меню.

Цены на овощи

картофель — 25-28 гривен;

лук — 20 гривен;

помидоры — 100-140 гривен;

свёкла — 20 гривен;

кабачки — 120 гривен;

огурцы — 90 гривен;

сладкий перец — 100-120 гривен;

баклажаны — 180 гривен;

капуста — 15 гривен;

чеснок — 150 гривен;

морковь — 20 гривен;

зелень — от 25 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 18-25 гривен;

груши — 55 гривен;

виноград — 50 гривен;

лимоны — 65 гривен;

мандарины — 55-65 гривен;

апельсины — 65-110 гривен;

киви — 100 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 40 гривен;

брынза — 170 гривен;

творог — 140 гривен;

молоко — 30 гривен;

сметана — 180 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 180 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200 гривен;

говядина и телятина: ребра — 150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 190 гривен.

свинина: задняя часть — 150 гривен;

свинина: шея — 180-190 гривен;

свинина: лопатка — 160 гривен;

свинина: ребра — 135 гривен;

свинина: сало свежее — 60-80 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-150 гривен;

караси — 55-75 гривен;

пеленгас — 90 гривен.

Тарутинский рынок: утки индийские, перец чийшийский

В субботний день на базаре в Тарутино можно найти все, чего желает душа. И даже если финансы позволяют немного, то прикупить можно постараться и по карману. В последнюю субботу января на базар привезли и телятину, и баранину, и уток индийских. Запеченная уточка к воскресному семейному ужину самое то. Ее тушка, в отличие от обычной утки, небольшая и совсем нежирная, потому завесит немного. Делаете к ней любой гарнир, выкладываете любимые соленья и пусть весь мир подождет. А еще в субботу всегда приезжает тетя Тоня из Малоярославца Второго. Тарутинцы знают, что только у нее надо брать «чукан пипер» красный молотый перец. Потому что только у тети Тони есть прямые поставки приправы из села Чийший родины болгарских специй.

Цены на овощи

картофель — 17-28 гривен;

лук — 25 гривен;

синий лук — 45 гривен;

помидоры черри — 150 гривен;

свёкла — 25 гривен;

огурцы — 100-150 гривен;

сладкий перец — 130 гривен;

капуста — 15 гривен;

тыква — 20 гривен;

чеснок — 100-150 гривен;

морковь — 15-25 гривен;

зелень — 15-25 гривен;

салат — 25 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-30 гривен;

груши — 60 гривен

лимоны — 70 гривен;

мандарины — 50-100 гривен;

апельсины — 70-80 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 35-50 гривен;

брынза овечья — 180-200 гривен;

брынза коровья — 150 гривен;

творог — 80-100 гривен;

молоко — 25-30 гривен;

сметана — 80-100 гривен;

сливки — 160 гривен.

Цены на мясо

телятина: мякоть — 200 гривен.

свинина: задняя часть — 160-170 гривен;

свинина: биток шейный — 180 гривен;

свинина: ребра — 150 гривен;

свинина: голень — 190 гривен;

свинина: подчеревок — 150 гривен;

свинина: сало — 80-150 гривен;

баранина — 170 гривен.

утки индийские — 160 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 65 гривен;

пеленгас — 90 гривен;

карп — 90 гривен;

амур — 100 гривен.

Ренийский рынок: зелень есть в любую погоду

В любое время года на Ренийском рынке всегда можно купить свежую зелень.

Торгуем зеленью уже двадцать лет, рассказывает Нина Сырбу. Закупаем у производителей в Озерном Сафьяновской громады и в Орловке Ренийской громады. Поставщики у нас постоянные, надежные. Если все же не удается реализовать весь лук, петрушку и щавель, перерабатываем их на заготовку для зеленого борща. Другую зелень, если уже подвяла, крошим в кормушки курочкам они витамины любят!

Цены на овощи

картофель — 24-25 гривен;

лук — 16-20 гривен;

помидоры — 120-130 гривен;

свёкла — 16-20 гривен;

сладкий перец — 140-150 гривен;

чеснок — 100-130 гривен;

зелень — 15-20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 16-25 гривен;

груши — 70-80 гривен;

лимоны — 58-65 гривен;

мандарины — 58-85 гривен;

апельсины — 55-85 гривен;

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 50-60 гривен;

брынза — 180-250 гривен;

творог — 180 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 190 гривен;

свинина: шея — 230 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 190 гривен;

свинина: сало свежее — от 80 гривен.

Любашевский рынок: цены постепенно ползут вверх

В Министерстве экономики сообщили, что цены в Украине в 2024 году будут расти несколько быстрее, чем это было в прошлом году. Также прогнозируется, что цены на основные продукты останутся стабильными, но только украинского производства. Что касается Любашевки, то цены в некоторых магазинах несколько ниже, чем на базаре. Радует, что в магазине «Киевские мясопродукты» свинина, которая поступает прямо от производителя, стоит 135 гривен за килограмм, а килограмм битка или челогача 155 гривен.

Цены на овощи

картофель — 20-29 гривен;

лук — 12-15 гривен;

помидоры — 90-150 гривен;

свёкла — 15 гривен;

огурцы — 115 гривен;

сладкий перец — 150 гривен;

капуста — 15 гривен;

чеснок — 120-130 гривен;

морковь — 22-24 гривен;

зелень — от 25 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-34 гривны;

груши — 60-100 гривен;

лимоны — 60-75 гривен;

мандарины — 60-80 гривен;

апельсины — 70 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

сметана — 140 гривен;

молоко — 80 грн за 3 литра;

творог — 140 гривен.

Цены на мясо

свинина: на рынке — 190 гривен;

свинина: битки — 250 гривен;

свинина: сало свежее — 30-100 гривен.

свинина: в магазинах — 135-160 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 60-70 гривен;

караси — 70-80 гривен;

карп — 100-110 гривен.

Балта: здесь есть все, кроме морской рыбы

Балтский рынок просто одесский Привоз в миниатюре, можно найти почти все. Слышны и шутливые призывы: «Пирожок попробуй — суперсилу почувствуй!». Да и рыбный ряд никогда не бывает пустым. Правда, морская рыба здесь давно в дефиците. А специй, пряностей и приправ на любой вкус. Есть все виды перца, имбирь, куркума, шафран, карри, тимьян, барбарис, мускатный орех, кардамон и т.д.

Цены на овощи

картофель — 10-12 гривен;

лук — 9-13 гривен;

помидоры — 90-120 гривен;

свёкла — 20 гривен;

огурцы — 90 гривен;

сладкий перец — 70-100 гривен;

баклажаны — 50 гривен;

капуста — 15-18 гривен;

чеснок — 150-230 гривен;

морковь — 10-15 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-25 гривен;

слива — 45-50 гривен;

груши — 50-75 гривен;

виноград — 180-220 гривен;

лимоны — 90 гривен;

мандарины — 85 гривен;

апельсины — 80 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 80-85 гривен;

брынза — 180-200 гривен;

сыр — 130-140 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 200 гривен;

свинина: шея — 230 гривен;

свинина: лопатка — 200 гривен;

свинина: ребра — 180 гривен;

свинина: битки — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 180 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100 гривен;

караси — 90 гривен;

карп — 120 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили: Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Наталия Димчева, Анна Чахлова, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук