– О, смотри: дунаечка какая красивая! А говорили, что ее в этом году можно не ждать.
– Да кто тебе такое сказал? Когда это было, чтобы чего-нибудь на Привозе не было. Хорошая дунаечка, малосольная!.. Сколько стоит?.. Сколько?! 200 гривен за одну рыбку?
– Ага, за одну. Да ты сюда теперь смотри. Вот тебе и копченая дунайка. 250 гривен за штучку.
– Какая красавица! Золотая!
– Ты имеешь в виду ее внешний вид или цену?..
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Ну а что там с ценами на все остальное?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-50 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 60-120 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- редис – 30-60 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 50-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 50-90 грн;
- брынза – 200-300 грн;
- творог – 80-150 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн.
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 200-230 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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