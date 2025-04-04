Привоз в апреле: сколько стоит дунайка
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– О, смотри: дунаечка какая красивая! А говорили, что ее в этом году можно не ждать.

– Да кто тебе такое сказал? Когда это было, чтобы чего-нибудь на Привозе не было. Хорошая дунаечка, малосольная!.. Сколько стоит?.. Сколько?! 200 гривен за одну рыбку?

– Ага, за одну. Да ты сюда теперь смотри. Вот тебе и копченая дунайка. 250 гривен за штучку.

– Какая красавица! Золотая!

– Ты имеешь в виду ее внешний вид или цену?..

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Ну а что там с ценами на все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-120 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • редис – 30-60 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Одесский Привоз в апреле: цены на овощи

Одесский Привоз в апреле: сколько стоит картофель

Одесский Привоз в апреле: лук, картошка, другие овощи

Одесский Привоз в апреле: цены на овощи

Одесский Привоз в апреле: продавщица зелени

Одесский Привоз в апреле: овощи-фрукты

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Одесский Привоз в апреле: яблоки

Одесский Привоз в апреле: фрукты

Одесский Привоз в апреле: бананы

Одесский Привоз в апреле: цены на фрукты-овощи

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Одесский Привоз в апреле: цены на яйца

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн.
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз в апреле: сало и колбасы

Одесский Привоз в апреле: свинина

Одесский Привоз в апреле: мясной корпус

Одесский Привоз в апреле: сколько стоит сало

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

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