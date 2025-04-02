Ще в середині березня вилківські рибалки бідкалися, що дунайки дуже мало через низький рівень Дунаю: один рибацький човен виловлював максимум п’ять кілограмів оселедця. Наприкінці ж березня рівень води у річці збільшився на 15-20 сантиметрів і наплив косяків оселедця з моря розпочався. Тож у Вилковому налагодився промисел делікатесної рибки.

Зранку з новим виловом до причалу підійшов човен, в якому поралися двоє рибалок – Олег Сиваєв та Роман Чорний. Сьогодні вони цілком задоволені кількістю і якістю рибки.

– Хотілося б ще, щоб крупнішою була, але такий косяк оселедця попався. Та й на смак до дунайки питань немає, – розповіли рибалки.

На рибальському сленгу, вітер зараз «рибний» і течія є, тому вилов добрий – в середньому від 30 до 150 кілограмів оселедця в одному човні.

– У цьому році навіть перша дунайка доволі жирна. У неї спинки товсті. Вона довго в морі знаходилася та там нагуляла жирок. Ми вже і відварювали, і солили рибу. Хтось встиг навіть закоптити, – із задоволенням ділиться директорка товариства «Вилківський рибзавод» Ольга Бєлова.

Поділився своїми спостереженнями і директор підприємства «Південна Бессарабія» Віталій Вязовський:

– Жирнішою дунайка стає, коли вода прогрівається до 13-17 градусів. Чекайте нагуляного оселедця у травні.

Отже, чекати до травня або смакувати вже зараз смачною дунаєчкою – залежить від ваших уподобань. А ми пропонуємо додати до вашої скарбнички рецептів ще один – від вилківських рибалок.

Рецепт оселедця з капустою

Поріжте оселедця невеликими шматками. Налийте трохи олії у пательню – зовсім небагато, бо дунайка свій жирок пустить при обжарці. Обсмажьте рибку недовго. Вийміть дунайку. На тій самій олії, на якій вона смажилась, тушкуйте квашену капусту. Як почне золотитися капуста, викладіть зверху на неї смаженого оселедця. Додайте трохи води і накрийте кришкою.

На тихому вогні тушкуйте 15-20 хвилин. Оселедець набирається аромату і неперевершеного смаку. Смакуйте і насолоджуйтесь! Смачного!