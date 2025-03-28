На Привозе в марте

Скільки важить дощик?

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Покупатели на Привозе

Жіночка – продавчині:

– А що це в вас огірки такі?

– Які?

– У краплях. Ви їх чим поливали?

– Жінка, та що ви кажете?! Навіщо мені їх поливати? Це ж дощ…

– Ага, то огірки з дощиком? Тому вони в вас дорожче, ніж поруч? І заважать більше?

– В мене?! Дорожчі?! Та в мене найдешевші!

– Це тому, що з дощиком?..

Ну а що з цінами на все інше – «з дощиком» і без нього?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Одесский Привоз: овощи, цены

  • картопля – 25-45 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-140 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 80-130 грн;
  • солодкий перець – 60-120 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • редиска – 25-65 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.

Цены на овощи на Привозе

Редиска на одесском Привозе

Одесский Привоз: цены на картошку и лук

Зелень на одесском Привозе

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Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Фрукты на Привозе

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Одесский Привоз: цены на фрукты

Хурма и мандарины на Привозе

Овощи и фрукты на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 50-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Привоз, цены на яйца

Привоз, молочный корпус

Привоз, мясо и колбасы

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Цены на рыбу на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

Читайте також та порівнюйте: «Яка ніжна реклама!»: атмосфера та ціни на одеському Привозі 21 березня (фоторепортаж).

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