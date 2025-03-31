Что это за редиска?

– Что это за редиска? Она что, бриллиантовая? Восемьдесят гривен за килограмм. С ума сойти!

– Вон есть по семьдесят…

– Большая разница! И отчего ее так мало? Ну что же это такое – этой драгоценной редиски меньше, чем клубники!

– Может, на Привоз?

– Может вообще ничего покупать не будем?.. Тут дождь, а мы на Привоз? Пошли кофе пить. Заодно подумаем, что покупать.

***

– Ой, смотри, что написано: «Самые вкусные кальмары». Может, возьмем?

– Тебе написали, а ты поверила? Это же реклама!

– А тебе нужно, чтобы еще добавили, что написанному нужно верить?.. Ну реклама, так и что? Может, я бы без рекламы вообще внимание на те кальмары не обратила…

А как там с ценами на Новом базаре?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 40-50 грн;

редис – 65-80 грн;

лук – 25-35 грн;

помидоры – 90-180 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огурцы – 110-150 грн;

сладкий перец – 70-170 грн;

баклажаны – 80-120 грн;

капуста – 35-60 грн;

морковь – 25-35 грн;

чеснок – 140-190 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 35-50 грн;

лимоны – 70-140 грн;

бананы – 70-100 грн;

гранаты – 90-120 грн;

виноград – 90-150 грн;

груши – 50-100 грн;

грейпфруты – 60-100 грн;

апельсины – 80-170;

мандарины – 80-170.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 53-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-180 грн.

Теперь – о ценах на мясо и сало:

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-220 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке в начале весны: «Только здесь поняла, что проголодалась».

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