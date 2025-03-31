Цены на Новом базаре в Одессе в марте

Что это за редиска?

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Редиска на Новом базаре в Одессе

– Что это за редиска? Она что, бриллиантовая? Восемьдесят гривен за килограмм. С ума сойти!

– Вон есть по семьдесят…

– Большая разница! И отчего ее так мало? Ну что же это такое – этой драгоценной редиски меньше, чем клубники!

– Может, на Привоз?

– Может вообще ничего покупать не будем?.. Тут дождь, а мы на Привоз? Пошли кофе пить. Заодно подумаем, что покупать.

***
– Ой, смотри, что написано: «Самые вкусные кальмары». Может, возьмем?

– Тебе написали, а ты поверила? Это же реклама!

– А тебе нужно, чтобы еще добавили, что написанному нужно верить?.. Ну реклама, так и что? Может, я бы без рекламы вообще внимание на те кальмары не обратила…

Цены на Новом базаре: самые вкусные кальмары

А как там с ценами на Новом базаре?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 40-50 грн;
  • редис – 65-80 грн;
  • лук – 25-35 грн;
  • помидоры – 90-180 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огурцы – 110-150 грн;
  • сладкий перец – 70-170 грн;
  • баклажаны – 80-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • чеснок – 140-190 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Новый базар в Одессе в марте

Цены на овощи на Новом рынке в Одессе

Цена на картощку в Одессе

Овощи на Новом рынке

Помидоры на одесском Новом рынке

Одесский Новый рынок: овощи и зелень

Зелень на Новом базаре в Одессе, март 2025 г.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-50 грн;
  • лимоны – 70-140 грн;
  • бананы – 70-100 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груши – 50-100 грн;
  • грейпфруты – 60-100 грн;
  • апельсины – 80-170;
  • мандарины – 80-170.

Фрукты на одесском Новом рынке

Одесский Новый базар: овощи и фрукты, цены

Фрукты и овощи на Новом рынке

Цены на фрукты на одесском рынке

Мандарины: цены в марте

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 53-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-180 грн.

Новый рынок: цены на яйца в марте

Брынза на Новом базаре в Одессе

Теперь – о ценах на мясо и сало:

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-220 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Мясо на Новом базаре в Одессе

Одесский Новый рынок: почем мясо

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке в начале весны: «Только здесь поняла, что проголодалась».

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