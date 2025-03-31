Что это за редиска?
– Что это за редиска? Она что, бриллиантовая? Восемьдесят гривен за килограмм. С ума сойти!
– Вон есть по семьдесят…
– Большая разница! И отчего ее так мало? Ну что же это такое – этой драгоценной редиски меньше, чем клубники!
– Может, на Привоз?
– Может вообще ничего покупать не будем?.. Тут дождь, а мы на Привоз? Пошли кофе пить. Заодно подумаем, что покупать.
***
– Ой, смотри, что написано: «Самые вкусные кальмары». Может, возьмем?
– Тебе написали, а ты поверила? Это же реклама!
– А тебе нужно, чтобы еще добавили, что написанному нужно верить?.. Ну реклама, так и что? Может, я бы без рекламы вообще внимание на те кальмары не обратила…
А как там с ценами на Новом базаре?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 40-50 грн;
- редис – 65-80 грн;
- лук – 25-35 грн;
- помидоры – 90-180 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огурцы – 110-150 грн;
- сладкий перец – 70-170 грн;
- баклажаны – 80-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- чеснок – 140-190 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-50 грн;
- лимоны – 70-140 грн;
- бананы – 70-100 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- виноград – 90-150 грн;
- груши – 50-100 грн;
- грейпфруты – 60-100 грн;
- апельсины – 80-170;
- мандарины – 80-170.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 53-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-180 грн.
Теперь – о ценах на мясо и сало:
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-220 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке в начале весны: «Только здесь поняла, что проголодалась».
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