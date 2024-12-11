Де скласти тест на одесита – найцікавіші історії місцевої топоніміки (відео)

Одеса – це мереживо з проспектів, бульварів, вулиць та провулків, яке плескає Чорне море та обіймає чарівне українське небо. Дуже багато написано та знято про одеські вулиці, а сьогодні читайте кілька найцікавіших історій пов’язаних з ними.
У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» знаток Одеси Олександр Отдельнов розповів:
- На яку вулицю неможливо попасти без перепустки?
- Де мешкають два Карли?
- Де можна скласти тест на одесита?
- Яка з одеських вулиць найдовша?
- Яку вулицю перейменовували найбільше разів?
Перехрестя двох Карлів
Європейська та Грецька вулиці за радянських часів називалися Карла Маркса та Карла Лібкнехта. А в милому підвальчику тут була дуже популярна серед одеситів кав’ярня. Вона, як і усе перехрестя, отримала неофіційну назву «Два Карли». І попри те, що багато років ці вулиці мають інші назви, вже понад 50 років назву «Два Карли» знає кожен одесит.
Вулиці-рекордсмени
Найдовша одеська вулиця – Об’їзна дорога – 23 км, найширша – Небесної сотні – 90 метрів, це навіть ширше за Хрещатик, а на Хаджибейській дорозі – 523 номери!
Вулиця, де з одного боку сидять, а з іншого – лежать
Одесити шуткують, що на вулиці Водопровідній з одного боку сидять, а з іншого – лежать. Причина у тому, що з одного боку велику її частину займає Другий християнський цвинтар, а з іншого – Одеська в’язниця. Але не вся вона така похмура, адже тут знаходиться помпова станція Одеського водогону, яка вже півтора століття дає Одесі живильну вологу.
Вулиця, яку перейменовували 9 раз
А вулиця Академічна стала рекордсменом з перейменувань – вона міняла назву аж 9 разів!
Спочатку вона звалася Шарлоттинською, на честь німкені Шарлотти Штаут-Велш – з її маєтку вона починалася. З часом поруч виник наметовий хутір волоцюг і жебраків Голопузівка з дурною славою, вулиця стала Шарлотанською. Більшовики знесли хутір і на його місці побудували дитячий літній табір, вулиця стала Табірною, а через час – Піонерською. Після другої світової її назвали Сплітською, на честь хорватського міста побратима Одеси. Потім відносини СРСР з Югославією охолонули, і вулиця знову стала Піонерською. За часів керування містом Едуардом Гурвіцем вона отримала ім’я одно з його соратників, якого жорстоко вбили – Варламова. Потім до влади в Одесі прийшов політичний опонент Гурвіца Костусєв і повернув вулиці колишню назву – Піонерська. А вже не так давно вулиця отримала нову назву – Академічна, завдяки юридичної академії, яка на ній розташована.
Вулиця без поштових адрес
Бульвар Військово-морських сил України одесити пам’ятають як Комсомольський, Мистецтв та Жванецького. Це єдина одеська вулиця, де немає жодної поштової адреси, бо всі будинки бульвару зареєстровані на прилеглих вулицях.
Де в Одесі складают тест на одесита та на яку не так легко потрапити, дивиться у новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».
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Фото Марії Котової