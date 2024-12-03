В Одесі встановлюють головну ялинку: коли відкриття

Сьогодні, 3 грудня, на вулиці Дерибасівській розпочався монтаж головної Новорічної ялинки Одеси. За традицією відкриття заплановано на День Святого Миколая – 6 грудня.
Про це повідомили в мерії.
Висота головної ялинки – 20 метрів, ширина – 9. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка.
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Цього року ялинка також буде прикрашена стилізованими елементами традиційного українського орнаменту і синьо-жовтою стрічкою. Також поруч із ялинкою заплановано розмістити кілька новорічних зон.
Нагадаємо, торік головну ялинку почали встановлювати на Дерибасівській 2 грудня. Також радимо подивитися фотоісторію ялинки на Думській площі за 11 років.