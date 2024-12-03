В Одесі встановлюють головну ялинку: коли відкриття

Про це повідомили в мерії.

Висота головної ялинки – 20 метрів, ширина – 9. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка.

Цього року ялинка також буде прикрашена стилізованими елементами традиційного українського орнаменту і синьо-жовтою стрічкою. Також поруч із ялинкою заплановано розмістити кілька новорічних зон.

Нагадаємо, торік головну ялинку почали встановлювати на Дерибасівській 2 грудня. Також радимо подивитися фотоісторію ялинки на Думській площі за 11 років.