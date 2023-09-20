Новини Одеси та Одеської області

Для поховання військових виділять сектор на одному з кладовищ Одеси

Для поховання військових виділять сектор на одному з кладовищ Одеси

На “Західному” цвинтарі Одеси для гідного вшанування пам’яті загиблих захисників України відкриють сектор для поховання загиблих військових та правоохоронців. 

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Одеської міськради.

У документі йдеться, що місцева влада планує відвести сектор для поховання загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів.

Таке місце планують виділити в межах ділянки № 68 міського кладовища «Західне», розташованого за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д.

Згідно з проєктом, під кожну могилу у секторі надається ділянка для одинарного поховання. Також на могилах встановлюватимуть надгробки за зразком, який раніше було затверджено.

Нагадаємо, 25 травня виконком Одеської міськради ухвалив рішення про встановлення уніфікованих надгробків на могилах військових. Встановлювати їх збираються на тих могилах, які розташовуватимуться на окремих меморіальних ділянках для поховання.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати