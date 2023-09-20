Для поховання військових виділять сектор на одному з кладовищ Одеси

На “Західному” цвинтарі Одеси для гідного вшанування пам’яті загиблих захисників України відкриють сектор для поховання загиблих військових та правоохоронців.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Одеської міськради.

У документі йдеться, що місцева влада планує відвести сектор для поховання загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів.

Таке місце планують виділити в межах ділянки № 68 міського кладовища «Західне», розташованого за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д.

Згідно з проєктом, під кожну могилу у секторі надається ділянка для одинарного поховання. Також на могилах встановлюватимуть надгробки за зразком, який раніше було затверджено.

Нагадаємо, 25 травня виконком Одеської міськради ухвалив рішення про встановлення уніфікованих надгробків на могилах військових. Встановлювати їх збираються на тих могилах, які розташовуватимуться на окремих меморіальних ділянках для поховання.