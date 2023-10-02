Вперше на Одеській кіностудії — безкоштовний кінофестиваль «Оксамитовий сезон»

Кінофестиваль «Оксамитовий сезон» в Арт Центрі імені Віри Холодної на Одеській кіностудії… Літні й молоді люди поспішають в зал, їх зустрічає виставка робіт (яка ж дивна вишивка!) Олександри Ковальчук. А поруч — ще одна виставка. Це фотографії з домашніх архівів пенсіонерів та ветеранів ГО «Золота середина». А потім починається дійство — сам кінофестиваль… Пенсійний!..

Літні люди й арттерапія

Голова ГО Асоціації пенсіонерів та ветеранів «Золота середина» Валентина Туз не може стримати радості. Та й взагалі, здається, у цієї жінки посмішка не сходить з обличчя. Яка ж вона енергійна, яка позитивна! Встигла поспілкуватись з нею ще до відкриття фестивалю:

— Сьогодні ми відкриваємо наш кінофестиваль. Здається, вперше в історії кінематографа проводиться пенсійний фестиваль. Бо ж ми самі, пенсіонери, його придумали, самі над ним працювали, тепер от презентуємо за підтримки Одеської кіностудії та Одеської обласної ради. Сподіваємось, що пенсіонери з інших країн долучаться до нашого творчого досвіду, він стане дійсно міжнародним і щорічним! Якби ви знали, як в наші важкі часи літнім людям потрібна така арттерапія! Вона робить диво! Бо й ідея наша, і сценарій ми самі писали, і костюми шили. Ставали й операторами, й акторами…

Так, дійсно, вже зовсім скоро я побачила Валентину Андріївну і літніх людей з «Золотої середини» на екрані…

Пенсійний фестиваль: взаємозв’язок поколінь

Фестиваль на Одеській кіностудії відкривався урочисто і трепетно! Багато привітань, теплих слів, сльози на очах!.. Бо ж яка велика робота ГО «Золота середина» проведена! Як натхненно працювали літні люди під час війни над створенням представлених фільмів!.. Та й подія неабияка! Рідкісна!

Як наголосив голова правління ПРаТ Андрій Осіпов, багато чого бачили стіни Арт Центру ім. Віри Холодної , а от пенсійний кінофестиваль тут проходить вперше.

Зі сцени наголосили, що проведення такого фестивалю — не тільки підтримка та розвиток аматорського кіно, а й відеотворчості людей, яким вже за…

На Одеській кіностудії впевнені:

«Такий фестиваль у воєнний час — не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливим і милосердним до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв’язку поколінь».

«Серцебиття», «День сала» і «Заповіт»

На фестивалі було представлено три короткометражні фільми. Перший — «Серцебиття» — документальний. Він і про ГО «Золота середина», які самі брали інтерв’ю, і взагалі про пенсіонерів Одеси… Про що стрічка? Здається, літні люди можуть все, навіть у самі важкі часи! Вони збираються, аби допомогти один одному, вони спілкуються, співають і танцюють, вирішують багато різних проблем і одружуються.

Червона калина з’являється на екрані як лейтмотив стрічки. Цілу алею кущів калини вже почали висаджувати члени ГО «Золота середина».

А от дві інші короткометражні стрічки — «День сала» і «Заповіт» — це комедійні фільми на суто одеську тематику. Молдаванка, її жителі, музика і співи, сусідські відносини і той самий вічний одеський позитив у вічному одеському старому дворику…