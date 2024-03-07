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Одеський Привоз: де знайти найдешевші квіти? (фотофакт)

Одеський Привоз: де знайти найдешевші квіти? (фотофакт)

На Привозі все – найдешевше, навіть квіти до свята. До речі, знайти їх можна в самих несподіваних місцях.

Ні в якому разі не стану сперечатись на відому тему «святкуємо чи ні ми то саме 8 березня на третьому році повномасштабної війни». Бо ж навіть якщо не святкують, то квіти все одно дарують. Чи не дарують. Хто як.

Я про інше. Побачила сьогодні справжній квітковий бум (щоб не сказати більше) на одеському Привозі. Ні, не в тих самих квіткових рядах на Катерининській поруч з ринком, а навкруги Привозу і на самому Привозі.

Цветочный бум на Привозе
Одесский Привоз накануне 8 марта
Привоз, продают цветы

Квіти можна придбати усюди – в овочевих рядах, поруч з фруктами, зеленю. Коли вже побачила поруч з раками – не втрималась, «зафіксувала».

Привоз: цветы и раки
Цветы и овощи на Привозе
Привоз накануне 8 марта

Проліски, мімоза, тюльпани, крокуси… Сьомого березня квіточки купляють разом з продуктами, бо вони тут дешевше, ніж у квіткових рядах, до яких ми звикли. Навіть «вічні» квіти, зроблені майстерними руками, можна придбати. Що люди й роблять (ті, що святкують, звісно).

Що з цінами? Ну, наприклад, проліски – від 40-50 гривень, мімоза – від 70 гривень за гілочку, тюльпанчики «стартують» від 30 гривень за «штучку».

Продавці нахвалюють ніжний товар і розповідають звичне: «Беріть сьогодні, бо ж завтра буде дорожче!»…

Як все це виглядає – дивіться на наших фото. Не сплутайте тільки з зеленою цибулею чи черемшею.

На Привозе, 7 марта
Привоз в кануне 8 марта
Привоз: овощи и цветы

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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