Ціни на одеському Новому ринку 31 березня: «за квітами чи полуницею?»

Який він – Новий базар навесні, вже зовсім справжній, яка навіть схожа на літо? Бо й вітру не має, й сонечко припікає.
Про наболіле
…Сімейна пара зустрічає знайомих. Ті жартують:
– Ви за квітами чи полуницею?
– Яка там полуниця?.. От тільки її зараз не вистачає… Ми за м’ясом-картоплею-цибулею. Ну ще й по дорозі «що-небудь» прикупимо.
– А ми зараз на полуницю дивились, от і питаємо… А щодо квітів, то вирішили купити. Просто так, аби стояли на столі та очі радували.
Новий базар (не раз писали) – це не тільки про продукти, квіти, навіть ту ранню полуницю, що стартує від 220 гривень, це ще – про особливий відпочинок за чашкою кави чи чаю. Для багатьох це – така собі «розкіш», маленьке свято. Бо ж сидиш, дивишся, спілкуєшся.
Про що спілкуються зараз люди на Новому? Звісно ж, про наболіле. А наболіло вже дуже й дуже… Бо війна. Бо навіть якщо ви вирішили «просто» купити квіти, все одно «наздожене» чергова повітряна тривога, і тоді вже люди поспішають купити необхідне. А перед тим – додзвонитися рідним. І лунає вже звичне: «Ти де?! Ти як?!»
А що ж з цінами на Новому базарі?
Овочі та фрукти
Овочі (за один кілограм)
- картопля – 25-40 грн;
- цибуля – 25 грн;
- помідори – 90-150 грн;
- буряк – 20-25 грн;
- кабачки – 100-130 грн;
- огірки – 100-160 грн;
- солодкий перець – 100-130 грн;
- баклажани – 100-150 грн;
- капуста – 20-25 грн;
- капуста «молода» – 70-70 грн;
- морква – 20-30 грн грн;
- часник – 100-150 грн;
- редиска у пучках – 30-45 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-20 грн.
Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 20-35 грн;
- груші – 70-80 грн;
- лимони – 70-110 грн;
- мандарини – 60-90 грн;
- апельсини – 60-90 грн;
- банани – 70-90 грн;
- гранати – 120-160 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 38-60 грн;
- бринза – 160-190 грн;
- сир – 80-200 грн.
Ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 250-270 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шия – 200-220 грн;
- ребра – 130-160 грн.
Свинина
- задня частина – 190-240 грн;
- шия – 260-270 грн;
- лопатка – 200-220 грн;
- ребра – 190-200 грн;
- несолоне сало – від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 250 грн (товсте).
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп – 100-160 грн;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 220-270 грн;
- сом – 210-250 грн.
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