Ціни на одеському Новому ринку 31 березня: «за квітами чи полуницею?»

Про наболіле

…Сімейна пара зустрічає знайомих. Ті жартують:

– Ви за квітами чи полуницею?

– Яка там полуниця?.. От тільки її зараз не вистачає… Ми за м’ясом-картоплею-цибулею. Ну ще й по дорозі «що-небудь» прикупимо.

– А ми зараз на полуницю дивились, от і питаємо… А щодо квітів, то вирішили купити. Просто так, аби стояли на столі та очі радували.

Новий базар (не раз писали) – це не тільки про продукти, квіти, навіть ту ранню полуницю, що стартує від 220 гривень, це ще – про особливий відпочинок за чашкою кави чи чаю. Для багатьох це – така собі «розкіш», маленьке свято. Бо ж сидиш, дивишся, спілкуєшся.

Про що спілкуються зараз люди на Новому? Звісно ж, про наболіле. А наболіло вже дуже й дуже… Бо війна. Бо навіть якщо ви вирішили «просто» купити квіти, все одно «наздожене» чергова повітряна тривога, і тоді вже люди поспішають купити необхідне. А перед тим – додзвонитися рідним. І лунає вже звичне: «Ти де?! Ти як?!»

А що ж з цінами на Новому базарі?

Овочі та фрукти

Овочі (за один кілограм)

картопля – 25-40 грн;

цибуля – 25 грн;

помідори – 90-150 грн;

буряк – 20-25 грн;

кабачки – 100-130 грн;

огірки – 100-160 грн;

солодкий перець – 100-130 грн;

баклажани – 100-150 грн;

капуста – 20-25 грн;

капуста «молода» – 70-70 грн;

морква – 20-30 грн грн;

часник – 100-150 грн;

редиска у пучках – 30-45 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-20 грн.

Фрукти (за один кілограм)

яблука – 20-35 грн;

груші – 70-80 грн;

лимони – 70-110 грн;

мандарини – 60-90 грн;

апельсини – 60-90 грн;

банани – 70-90 грн;

гранати – 120-160 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 38-60 грн;

бринза – 160-190 грн;

сир – 80-200 грн.

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 250-270 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шия – 200-220 грн;

ребра – 130-160 грн.

Свинина

задня частина – 190-240 грн;

шия – 260-270 грн;

лопатка – 200-220 грн;

ребра – 190-200 грн;

несолоне сало – від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 250 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 100-160 грн;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 220-270 грн;

сом – 210-250 грн.

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