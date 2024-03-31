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Ціни на одеському Новому ринку 31 березня: «за квітами чи полуницею?»

Ціни на одеському Новому ринку 31 березня: «за квітами чи полуницею?»

Який він – Новий базар навесні, вже зовсім справжній, яка навіть схожа на літо? Бо й вітру не має, й сонечко припікає.

Про наболіле

…Сімейна пара зустрічає знайомих. Ті жартують:

– Ви за квітами чи полуницею?

– Яка там полуниця?.. От тільки її зараз не вистачає… Ми за м’ясом-картоплею-цибулею. Ну ще й по дорозі «що-небудь» прикупимо.

– А ми зараз на полуницю дивились, от і питаємо… А щодо квітів, то вирішили купити. Просто так, аби стояли на столі та очі радували.

Новый рынок, клубника
На одесском Новом рынке

Новий базар (не раз писали) – це не тільки про продукти, квіти, навіть ту ранню полуницю, що стартує від 220 гривень, це ще – про особливий відпочинок за чашкою кави чи чаю. Для багатьох це – така собі «розкіш», маленьке свято. Бо ж сидиш, дивишся, спілкуєшся.

Про що спілкуються зараз люди на Новому? Звісно ж, про наболіле. А наболіло вже дуже й дуже… Бо війна. Бо навіть якщо ви вирішили «просто» купити квіти, все одно «наздожене» чергова повітряна тривога, і тоді вже люди поспішають купити необхідне. А перед тим – додзвонитися рідним. І лунає вже звичне: «Ти де?! Ти як?!»

А що ж з цінами на Новому базарі?

Овочі та фрукти

Овочі (за один кілограм)

  • картопля – 25-40 грн;
  • цибуля – 25 грн;
  • помідори – 90-150 грн;
  • буряк – 20-25 грн;
  • кабачки – 100-130 грн;
  • огірки – 100-160 грн;
  • солодкий перець – 100-130 грн;
  • баклажани – 100-150 грн;
  • капуста – 20-25 грн;
  • капуста «молода» – 70-70 грн;
  • морква – 20-30 грн грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • редиска у пучках – 30-45 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-20 грн.
Новый рынок, картошка
Новый рынок, зелень
Новый рынок, овощи
На одесском Новом рынке
Новый рынок, цитрусовые
Новый рынок, овощи-фрукты

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 20-35 грн;
  • груші – 70-80 грн;
  • лимони – 70-110 грн;
  • мандарини – 60-90 грн;
  • апельсини – 60-90 грн;
  • банани – 70-90 грн;
  • гранати – 120-160 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 38-60 грн;
  • бринза – 160-190 грн;
  • сир – 80-200 грн.
Новый рынок, яйца
Новый рынок, молочка
Новый рынок, мясо
Новый рынок, рыба
Новый рынок,

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • ребра – 130-160 грн.

Свинина

  • задня частина – 190-240 грн;
  • шия – 260-270 грн;
  • лопатка – 200-220 грн;
  • ребра – 190-200 грн;
  • несолоне сало – від 100 грн (тонке) до 200 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 250 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

  • короп – 100-160 грн;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 220-270 грн;
  • сом – 210-250 грн.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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