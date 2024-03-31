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Цены на одесском Новом рынке 31 марта: «за цветами или клубникой?»

Цены на одесском Новом рынке 31 марта: «за цветами или клубникой?»

Какой он – Новый базар весной, уже совсем настоящей, даже похожей на лето? Потому что и ветра нет, и солнышко припекает.

О наболевшем

…Семейная пара встречает знакомых. Те шутят:

– Вы за цветами или клубникой?

– Какая там клубника?.. Вот только ее сейчас не хватает… Мы за мясом-картошкой-луком. Ну еще и по дороге что-нибудь прикупим.

– А мы сейчас на клубнику смотрели, вот и спрашиваем… А что касается цветов, то решили купить. Просто так, чтобы стояли на столе, глаза радовали.

Новый рынок, клубника
На одесском Новом рынке

Новый базар (не раз писали) – это не только о продуктах, цветах, даже той же ранней клубнике, которая стартует от 220 гривен, это еще – об особом отдыхе за чашкой кофе или чая.

Для многих это – такая «роскошь», маленький праздник. Ведь сидишь, смотришь, общаешься.

О чем общаются сейчас люди на Новом? Конечно, о наболевшем. А наболело уже очень и очень… Потому что война. Потому что даже если вы решили «просто» купить цветы, все равно «догонит» очередная воздушная тревога, и тогда уже люди спешат купить необходимое. А перед этим дозвониться родным. И звучит уже привычное: «Ты где?! Ты как?!»

А что же с ценами на Новом базаре?

Овощи и фрукты

Овощи (за один килограмм)

  • картофель – 25-40 грн;
  • лук – 25 грн;
  • помидоры – 90-150 грн;
  • свекла – 20-25 грн;
  • кабачки – 100-130 грн;
  • огурцы – 100-160 грн;
  • сладкий перец – 100-130 грн;
  • баклажаны – 100-150 грн;
  • капуста – 20-25 грн;
  • капуста «молодая» – 70-70 грн;
  • морковь – 20-30 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • редис в пучках – 30-45 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.
Новый рынок, картошка
Новый рынок, овощи-фрукты

Фрукты (за килограмм)

  • яблоки – 20-35 грн;
  • груши – 70-80 грн;
  • лимоны – 70-110 грн;
  • мандарины – 60-90 грн;
  • апельсины – 60-90 грн;
  • бананы – 70-90 грн;
  • гранаты – 120-160 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 38-60 грн;
  • брынза – 160-190 грн;
  • творог – 80-200 грн.

Цены на мясо и сало на Новом базаре

Телятина-говядина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-160 грн.

Свинина

  • задняя часть – 190-240 грн;
  • шея – 260-270 грн;
  • лопатка – 200-220 грн;
  • ребра – 190-200 грн;
  • несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 250 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 100-160;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 220-270 грн;
  • сом – 210-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке 3 марта: кто за чем пришел?

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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