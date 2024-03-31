Цены на одесском Новом рынке 31 марта: «за цветами или клубникой?»

Какой он – Новый базар весной, уже совсем настоящей, даже похожей на лето? Потому что и ветра нет, и солнышко припекает.
О наболевшем
…Семейная пара встречает знакомых. Те шутят:
– Вы за цветами или клубникой?
– Какая там клубника?.. Вот только ее сейчас не хватает… Мы за мясом-картошкой-луком. Ну еще и по дороге что-нибудь прикупим.
– А мы сейчас на клубнику смотрели, вот и спрашиваем… А что касается цветов, то решили купить. Просто так, чтобы стояли на столе, глаза радовали.
Новый базар (не раз писали) – это не только о продуктах, цветах, даже той же ранней клубнике, которая стартует от 220 гривен, это еще – об особом отдыхе за чашкой кофе или чая.
Для многих это – такая «роскошь», маленький праздник. Ведь сидишь, смотришь, общаешься.
О чем общаются сейчас люди на Новом? Конечно, о наболевшем. А наболело уже очень и очень… Потому что война. Потому что даже если вы решили «просто» купить цветы, все равно «догонит» очередная воздушная тревога, и тогда уже люди спешат купить необходимое. А перед этим дозвониться родным. И звучит уже привычное: «Ты где?! Ты как?!»
А что же с ценами на Новом базаре?
Овощи и фрукты
Овощи (за один килограмм)
- картофель – 25-40 грн;
- лук – 25 грн;
- помидоры – 90-150 грн;
- свекла – 20-25 грн;
- кабачки – 100-130 грн;
- огурцы – 100-160 грн;
- сладкий перец – 100-130 грн;
- баклажаны – 100-150 грн;
- капуста – 20-25 грн;
- капуста «молодая» – 70-70 грн;
- морковь – 20-30 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- редис в пучках – 30-45 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.
Фрукты (за килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- груши – 70-80 грн;
- лимоны – 70-110 грн;
- мандарины – 60-90 грн;
- апельсины – 60-90 грн;
- бананы – 70-90 грн;
- гранаты – 120-160 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 38-60 грн;
- брынза – 160-190 грн;
- творог – 80-200 грн.
Цены на мясо и сало на Новом базаре
Телятина-говядина
- задняя часть – 250-270 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-160 грн.
Свинина
- задняя часть – 190-240 грн;
- шея – 260-270 грн;
- лопатка – 200-220 грн;
- ребра – 190-200 грн;
- несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 250 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 100-160;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 220-270 грн;
- сом – 210-250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке 3 марта: кто за чем пришел?
Фото автора