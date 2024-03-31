Цены на одесском Новом рынке 31 марта: «за цветами или клубникой?»

О наболевшем

…Семейная пара встречает знакомых. Те шутят:

– Вы за цветами или клубникой?

– Какая там клубника?.. Вот только ее сейчас не хватает… Мы за мясом-картошкой-луком. Ну еще и по дороге что-нибудь прикупим.

– А мы сейчас на клубнику смотрели, вот и спрашиваем… А что касается цветов, то решили купить. Просто так, чтобы стояли на столе, глаза радовали.

Новый базар (не раз писали) – это не только о продуктах, цветах, даже той же ранней клубнике, которая стартует от 220 гривен, это еще – об особом отдыхе за чашкой кофе или чая.

Для многих это – такая «роскошь», маленький праздник. Ведь сидишь, смотришь, общаешься.

О чем общаются сейчас люди на Новом? Конечно, о наболевшем. А наболело уже очень и очень… Потому что война. Потому что даже если вы решили «просто» купить цветы, все равно «догонит» очередная воздушная тревога, и тогда уже люди спешат купить необходимое. А перед этим дозвониться родным. И звучит уже привычное: «Ты где?! Ты как?!»

А что же с ценами на Новом базаре?

Овощи и фрукты

Овощи (за один килограмм)

картофель – 25-40 грн;

лук – 25 грн;

помидоры – 90-150 грн;

свекла – 20-25 грн;

кабачки – 100-130 грн;

огурцы – 100-160 грн;

сладкий перец – 100-130 грн;

баклажаны – 100-150 грн;

капуста – 20-25 грн;

капуста «молодая» – 70-70 грн;

морковь – 20-30 грн;

чеснок – 100-150 грн;

редис в пучках – 30-45 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.

Фрукты (за килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

груши – 70-80 грн;

лимоны – 70-110 грн;

мандарины – 60-90 грн;

апельсины – 60-90 грн;

бананы – 70-90 грн;

гранаты – 120-160 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 38-60 грн;

брынза – 160-190 грн;

творог – 80-200 грн.

Цены на мясо и сало на Новом базаре

Телятина-говядина

задняя часть – 250-270 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шея – 200-220 грн;

ребра – 130-160 грн.

Свинина

задняя часть – 190-240 грн;

шея – 260-270 грн;

лопатка – 200-220 грн;

ребра – 190-200 грн;

несоленое сало – от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 250 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 100-160;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 220-270 грн;

сом – 210-250 грн.

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