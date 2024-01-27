Знаменитий кіт Степан потрапив до лікарні після обстрілу Харкова

Про це повідомляється на його сторінці в Інстаграм.

Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще вдома приймаю ліки, – йдеться на сторінці Степана.

Читайте також: На одеських вулицях з’явилися коти нового формату (фото)

Хазяйка кота, яка пише від його імені, подякувала всім небайдужим за те, що турбуються про здоров’я Степана. Користувачі мережі залишили безліч теплих слів на адресу кота та з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Про одеських котиків читайте: Пухнастий скарб міста: господарі одеських вулиць та дворів

Чим прославився Степан

Кіт Степан має понад півтора мільйона передплатників у Тік-Ток та Instagram. Через своє вміння смішно сидіти спершись на стіл з невимушеним виразом обличчя харківський кіт став дуже швидко популярним.

Перше відео з котом, яке його власниця зняла під час карантину 2020 року, набрало кілька мільйонів переглядів. З того часу Анна викладала нові фотографії та знімала кота майже щодня, щоразу вигадуючи нові образи.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Степану разом із власницею довелося залишити Харків. Вони евакуювалися до Франції. За кордоном Степан встиг зібрати понад 15 тисяч доларів на допомогу благодійним зоозахисним українським організаціям.

18 травня 2022 року пухнастий блогер отримав світову премію “World Influencers and Bloggers Awards 2022”.

У серпні Степан разом із господаркою повернувся до України та оселився у Львові. А ще за місяць харківський кіт Степан став послом проекту “Збережіть українську культуру”.

У березні 2023 року кіт Степан остаточно повернувся до Харкова.