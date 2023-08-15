На Одещині жінка закрила дитину в багажнику авто: що відомо?

Мешканка Подільського району викрала 12-річного підлітка, якого жінка звинуватила у крадіжці кавунів та заштовхнула у багажник своєї машини. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції України в Одеській області.

Жінка підійшла до сусідського хлопчика, коли він грався на вулиці, і звинуватила його у крадіжці кавунів із поля за селом.

Коли підліток заперечив, вона почала погрожувати йому, а потім силою заштовхала до багажного відсіка свого легковика і повезла вулицею. Як довго зловмисниця утримувала там дитину — в поліції не уточнили.

Ні до батьків дитини, ні до поліції за фактом крадіжки громадянка не зверталася. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення малолітньої дитини.

Поліцейські встановлюють та допитують свідків, проводять інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та притягнення винного до відповідальності.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що в Одесі затримали керівникагромадської організації, який за 8000 доларів США допомагав ухилятись від призову чоловікам.

Фото: ГУНП в Одеській області