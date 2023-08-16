Магнітні бурі 16 серпня: прогноз вчених

Сьогодні, 16 серпня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Коливання геомагнітного середовища можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей, а також мають хронічні захворювання.

Прогноз “Одеському життю” надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Цьогорічний серпень виявився багатим на збурення магнітного поля Землі, викликані підвищеною активністю Сонця. І хоча вчені поки не дійшли єдиної думки, чи є у людини рецептори, здатні «зчитувати» зміни магнітного поля, багато людей чутливі до цих коливань.

Головні болі та запаморочення, апатія та занепад сил, зниження концентрації та пам’яті, безсоння та незрозуміла дратівливість, загострення хронічних недуг та стрибки тиску – все це та безліч інших проявів тією чи іншою мірою відчувають у такі дні близько 50% населення нашої планети.

Кому найближчими днями потрібно поберегтися

Насамперед людям із серцево-судинними захворюваннями: гіпертонією, ішемічною хворобою серця, будь-якими судинними патологіями. Крім того, уважніше звичайного до свого здоров’я потрібно бути людям старшого віку, діабетикам, пацієнтам із зайвою вагою, вагітним.

Що можна зробити для захисту організму

На жаль, рятівної таблетки від магнітної бурі не існує. Але постаратися знизити рівень стресу цілком у наших силах. Тому на найближчі дні ставимо собі приємні завдання:

більше відпочивати, робити перерви в роботі, не перевантажуватись, залишати час для себе;

старатися висипатися, лягаючи не пізніше 23 годин і відставляючи телефон, новини та тривожні думки хоча б за годину до сну;

більше рухатися, ходити пішки, постаратися хоча б на 20 хвилин виходити на вулицю перед сном;

частіше спілкуватися з близькими, спостерігати за природою, знаходити будь-які джерела позитивних емоцій;

пити достатню кількість води з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги за відсутності протипоказань через хронічні хвороби;

підтримувати тонус судин контрастним душем комфортних температур;

дотримуватись «антимагнітного» режиму харчування, в якому немає алкоголю, жирної, смаженої, важкої їжі – у серпні це зовсім не складно;

уникати конфліктів, з’ясування стосунків, будь-яких ситуацій, що виводять із рівноваги.

Чого не варто робити під час магнітних бур

Сідати на дієту або, навпаки, переїдати.

Знімати стрес алкоголем, кофеїном чи нікотином.

Перепрягатися: хоч на роботі, хоч на городі, хоч у спортзалі.

Підтримувати себе тонізуючими напоями.

Вирушати в далекі поїздки й навіть сідати за кермо, якщо ви метеочутливі.

Перебувати на відкритому сонці.

Виконувати роботу, яка потребує особливої ​​концентрації та зосередженості.

Забувати свою аптечку «швидкої допомоги», виходячи з дому.