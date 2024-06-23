Червень по-одеськи: неділя зі спекою і красою (фоторепортаж)

Червень по-одеськи: неділя зі спекою і красою (фоторепортаж)

От і передостання неділя червня… Що на вулицях у серці міста? Спека, людей не багато, а ще – квіти, квіти… З квітами у цьому році все «надто зарано». От вже й мальви всіх кольорів і відтінків милують погляд.

Ми йдемо по самому серцю міста: Дерибасівська, Міський сад, Пасаж… Людей дійсно мало для звичайної червневої неділі… Але що зараз «звичайне»? Ну хіба що одеська спека.

Вуличні кав’ярні майже пусті. Вони зараз відпочивають до вечора, коли спаде спека. Ну і ще звична вже картинка – «дирчать» генератори. Така от музика супроводжує наше життя…

Июнь в центре Одессы, генератор
Июнь в центре Одессы, Дерибасовская
Июнь в центре Одессы, девушка и собака
Июнь в центре Одессы, 2024
Июнь в центре Одессы, ярмарка
Июнь в центре Одессы,
Июнь в центре Одессы, Пассаж
Июнь в центре Одессы, кафе в Пассаже
Июнь в центре Одессы, в Пассаже
Июнь в центре Одессы, где убежище

Знайти лавку у тіні – справа не з легких.

Літні жінка з чоловіком таки знайшли лавочку у тіні. Перше, що чую від жінки:

– Скільки сидимо, а ще повітряна тривога не лунала. Навіть незвично вже якось…

– То тобі тривожно, що без тривоги?

– Здається, мені тепер постійно тривожно…

– Ми з тобою живі? Живі… Перемикай думки на квіти і фонтан. Є чим милуватися, для того в центр і приїхали. А то, може, додому підемо. Може, вже світло дали…

Такий собі «звичайний» діалог, коли життя на воєнному стані. Але все ж інше – наче й немає тої клятої війни.

Июнь в центре Одессы, дети в Горсаду
Июнь в центре Одессы, лавочки
Июнь в центре Одессы, у фонтана
Июнь в центре Одессы, Горсад
Июнь в центре Одессы, прогулка
Июнь в центре Одессы, на Дерибасовской
Июнь в центре Одессы, жкскурсии
Июнь в центре Одессы, фотозона
Июнь в центре Одессы, самокаты

Людей запрошують на екскурсії на електромобілях, хтось шукає, де тут поблизу продається морозиво, а хтось фотографується на Дерибасівській біля відомої фотозони. Взимку вона прикрашена у новорічних тонах, зараз – звісно, у літніх.

…А мальви собі квітнуть, вони зустрічаються зараз майже на кожному кроці. Немов нагадують нам про щось головне попри війну, спеку і гуркіт генераторів.

Життя триває…

Июнь в центре Одессы, зеленое дерево
Июнь в центре Одессы, цветы
Июнь в центре Одессы, клумба
Июнь в центре Одессы, дети
Июнь в центре Одессы, на скамейке
Июнь в центре Одессы, дом Руссова
Июнь в центре Одессы, мальва
Июнь в центре Одессы, цветение
Июнь в центре Одессы, летние цветы
Июнь в центре Одессы, дерево

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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