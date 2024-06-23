Июнь по-одесски: воскресенье с жарой и красотой (фоторепортаж)

Мы идем по самому сердцу города: Дерибасовская, Городской сад, Пассаж… Людей действительно мало для обычного июньского воскресенья… Но что сейчас «обычное»? Ну разве что одесская жара.

Уличные кафе почти пустые. Они сейчас отдыхают до вечера, когда спадет жара. Ну и еще привычная уже картинка – «дырчат» генераторы. Такая вот музыка сопровождает нашу жизнь…

Найти скамейку в тени – дело не из легких. Пожилые женщина с мужчиной таки нашли лавочку в тени. Первое, что слышу от женщины:

– Сколько сидим, а еще воздушная тревога не звучала. Даже необычно уже как-то…

– Это тебе тревожно, что без тревоги?

– Кажется, мне теперь постоянно тревожно…

– Мы с тобой живы? Живые… Переключай мысли на цветы и фонтан. Есть чем любоваться, для того в центр и приехали… А то, может, пойдем домой. Может, уже свет дали…

Такой вот «обычный» диалог, когда жизнь на военном положении. Но все остальное – будто и нет этой проклятой войны.

Людей приглашают на экскурсии на электромобилях, кто-то ищет, где поблизости продается мороженое, а кто-то фотографируется на Дерибасовской возле известной фотозоны.

Зимой она украшена в новогодних тонах, сейчас, конечно, в летних.

А мальвы себе цветут, они встречаются сейчас почти на каждом шагу. Словно напоминают нам о чем-то главном, несмотря на войну, жару и грохот генераторов.

Жизнь продолжается…

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