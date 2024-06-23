Июнь по-одесски: воскресенье с жарой и красотой (фоторепортаж)

Июнь по-одесски: воскресенье с жарой и красотой (фоторепортаж)

Вот и предпоследнее воскресенье июня… Что на улицах в сердце города? Жара, людей не много, а еще – цветы, цветы… С цветами в этом году все «слишком рано». Вот уже и мальвы всех цветов и оттенков радуют взгляд.

Мы идем по самому сердцу города: Дерибасовская, Городской сад, Пассаж… Людей действительно мало для обычного июньского воскресенья… Но что сейчас «обычное»? Ну разве что одесская жара.

Уличные кафе почти пустые. Они сейчас отдыхают до вечера, когда спадет жара. Ну и еще привычная уже картинка – «дырчат» генераторы. Такая вот музыка сопровождает нашу жизнь…

Июнь в центре Одессы, генератор
Июнь в центре Одессы, Дерибасовская
Июнь в центре Одессы, девушка и собака
Июнь в центре Одессы, 2024
Июнь в центре Одессы, ярмарка
Июнь в центре Одессы, шарики
Июнь в центре Одессы, Пассаж
Июнь в центре Одессы, кафе в Пассаже
Июнь в центре Одессы, в Пассаже
Июнь в центре Одессы, где убежище

Найти скамейку в тени – дело не из легких. Пожилые женщина с мужчиной таки нашли лавочку в тени. Первое, что слышу от женщины:

– Сколько сидим, а еще воздушная тревога не звучала. Даже необычно уже как-то…

– Это тебе тревожно, что без тревоги?

– Кажется, мне теперь постоянно тревожно…

– Мы с тобой живы? Живые… Переключай мысли на цветы и фонтан. Есть чем любоваться, для того в центр и приехали… А то, может, пойдем домой. Может, уже свет дали…

Такой вот «обычный» диалог, когда жизнь на военном положении. Но все остальное – будто и нет этой проклятой войны.

Июнь в центре Одессы, дети в Горсаду
Июнь в центре Одессы, лавочки
Июнь в центре Одессы, у фонтана
Июнь в центре Одессы, Горсад
Июнь в центре Одессы, прогулка
Июнь в центре Одессы, на Дерибасовской
Июнь в центре Одессы, жкскурсии
Июнь в центре Одессы, фотозона
Июнь в центре Одессы, самокаты

Людей приглашают на экскурсии на электромобилях, кто-то ищет, где поблизости продается мороженое, а кто-то фотографируется на Дерибасовской возле известной фотозоны.

Зимой она украшена в новогодних тонах, сейчас, конечно, в летних.

А мальвы себе цветут, они встречаются сейчас почти на каждом шагу. Словно напоминают нам о чем-то главном, несмотря на войну, жару и грохот генераторов.

Жизнь продолжается…

Июнь в центре Одессы, зеленое дерево
Июнь в центре Одессы, цветы
Июнь в центре Одессы, клумба
Июнь в центре Одессы, дети
Июнь в центре Одессы, на скамейке
Июнь в центре Одессы, дом Руссова
Июнь в центре Одессы, мальва
Июнь в центре Одессы, цветение
Июнь в центре Одессы, летние цветы
Июнь в центре Одессы, дерево

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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