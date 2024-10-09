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Жовтень по-одеськи: «Боже, які фарби!» (фоторепортаж)

Жовтень по-одеськи: «Боже, які фарби!» (фоторепортаж)

Осінь в Одесі немов трохи насміхається над нами: ось на цьому кварталі – ще літо, тут – класичний жовтень, а тут ви можете опинитися десь наприкінці весни. Щоб ще додати? А, звісно: трохи дощику…

– Боже, які фарби! – чую я десь аж ніяк не в парку, а просто по дорозі.

І це ще не «справжній» жовтень, бо ж він в нас, як завжди, трохи з запізненням.

Октябрь в Одессе, скамейка
Октябрь в Одессе, фонарь
Октябрь в Одессе, каштаны
Октябрь в Одессе, на улице
Октябрь в Одессе, клумба
Осень в Одессе, октябрь 2024
Октябрь в Одессе, под деревом
Октябрь в Одессе, осенние листья
Октябрь в Одессе, кафе
Октябрь в Одессе, у дороги

Календар – це календар, а погода – наче сама по собі. Усі три пори року можна на вулицях зараз побачити.

Ну хіба що зима ще, здається, таки далеко-далеко…

Вже не в перше під час війни відмічаю, що люди стали придивлятися до природи уважніше, ніж раніше. Може, й цінувати її стали більше. Чи це воно так здається?..

Жовтень потихеньку малює якимись «невимовними» фарбами свої малюнки, розмальовує вулиці потихеньку. Каштанопад додає чарівності.

– Треба обережними зараз бути, а то мені каштан вже по плечу так вдарив, я аж злякалась, подумала, що то щось з фасаду впало, – каже дівчина подрузі.

А подруга ці каштани потихеньку собі збирає, каже, що прикрашає ними кімнату:

– В мене для цього спеціальні вази навіть є!.. Треба встигати. Бо ж ще кілька днів – і все.

Октябрь в Одессе, газон
Октябрь в Одессе, в парке
Октябрь в Одессе, трава
Октябрь в Одессе, аллея
Октябрь в Одессе, цветы
Октябрь в Одессе, экзотическая зелень
Октябрь в Одессе, осенние деревья
Октябрь в Одессе, желтые цветы
Октябрь в Одессе, шиповник
Октябрь в Одессе, дикий виноград

Жовте листя потроху собі опадає: про листопад нагадує. А кожна лавка у парках-скверах – наче картинка чи якийсь кадр з фільму. Навіть звичні ліхтарі «під старовину» виглядають якось чарівно.

Ягідки шипшини, дикий виноград… Краса одеських вулиць зачаровує. І знову чую (це якщо повітряної тривоги немає):

– Здається, що і війни ніякої немає…

На жаль, вона все ще триває…

Тримаймося!..

Октябрь в Одессе, небо
Октябрь в Одессе, кошка
Октябрь в Одессе, на асфальте
Октябрь в Одессе, осенний ветер
Октябрь в Одессе, палисадник
Октябрь в Одессе, краски осени
Октябрь в Одессе, скамейка в парке
Октябрь в Одессе, дождь
Октябрь в Одессе, под дождем
Одесская улица в октябре

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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