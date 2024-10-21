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Білі зонтики, золоті гарбузи, кульки з листячком: прикраси одеських вулиць (фото)

Білі зонтики, золоті гарбузи, кульки з листячком: прикраси одеських вулиць (фото)

Звісно, звісно: якщо скоро Хелловін, то його прикмети на одеських вулицях ― усюди. Здається, всі заклади намагаються нагадати, що це осіннє свято ― от-от. Та ви ж тільки придивіться: не Хелловіном єдиним…

Так, основна «картинка», якою зараз хтось милується (чи зовсім навпаки) біля кав’ярень та магазинів ― це, звісно, гарбуз. І ми нещодавно робили репортаж на цю тему.

Але ж не гарбузом єдиним. Хоча вони тепер майже на кожному кроці ― усіляких розмірів та відтінків. Є навіть золоті.

Та ми ж не тільки про це. Здається, майже всі заклади перетворились на фотозони. Так, рекламний хід. Але ж не тільки. Нам ще й настрій у важкі часи підіймають щосили. От і бачимо: перед тим, як потрапити у якусь кав’ярню чи магазин (магазинчик, лавку, навіть вуличний лоток), ми потрапляємо у щось казкове.

одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці
одеські вулиці

І от вам звірятка (перше місце ― котикам усіх розмірів), квіти (не тільки осінні), листячко… І ще щось мультяшне чи просто смішне зустрічає вас біля входу. А придивишся до вітрини, то одразу виникає бажання зайти в той бутик чи, знов-таки, в кав’ярню, аби побачити, як отой півень виглядає з іншого боку.

Комусь все це не дуже подобається. Ось, наприклад, сьогодні почула, «що дуже вже «наляпали». Може, й так…

А ось я, «фіксуючи» всю оцю красу (кому як), згадала, як колись, ще до ковіду, проводились у місті конкурси на кращу вітрину. Так, зазвичай це відбувалось напередодні Нового року…

Сьогодні не до конкурсів, звісно. Та все ж настрій підіймається, коли бачиш оці всі різноколірні кульки, навіть відомого крокодила і величезного котика в «костюмі» корсара…

Ба більше: білі зонтики, яким прикрасили нещодавно заклад у центрі міста, теж (як на мене) підіймають настрій. Не кажучи вже про більш відомі речі ― старий рожевий холодильник і «крупинки щастя», які можна просто зайти й придбати в аптеці на головній вулиці міста…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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