Білі зонтики, золоті гарбузи, кульки з листячком: прикраси одеських вулиць (фото)

Так, основна «картинка», якою зараз хтось милується (чи зовсім навпаки) біля кав’ярень та магазинів ― це, звісно, гарбуз. І ми нещодавно робили репортаж на цю тему.

Але ж не гарбузом єдиним. Хоча вони тепер майже на кожному кроці ― усіляких розмірів та відтінків. Є навіть золоті.

Та ми ж не тільки про це. Здається, майже всі заклади перетворились на фотозони. Так, рекламний хід. Але ж не тільки. Нам ще й настрій у важкі часи підіймають щосили. От і бачимо: перед тим, як потрапити у якусь кав’ярню чи магазин (магазинчик, лавку, навіть вуличний лоток), ми потрапляємо у щось казкове.

І от вам звірятка (перше місце ― котикам усіх розмірів), квіти (не тільки осінні), листячко… І ще щось мультяшне чи просто смішне зустрічає вас біля входу. А придивишся до вітрини, то одразу виникає бажання зайти в той бутик чи, знов-таки, в кав’ярню, аби побачити, як отой півень виглядає з іншого боку.

Комусь все це не дуже подобається. Ось, наприклад, сьогодні почула, «що дуже вже «наляпали». Може, й так…

А ось я, «фіксуючи» всю оцю красу (кому як), згадала, як колись, ще до ковіду, проводились у місті конкурси на кращу вітрину. Так, зазвичай це відбувалось напередодні Нового року…

Сьогодні не до конкурсів, звісно. Та все ж настрій підіймається, коли бачиш оці всі різноколірні кульки, навіть відомого крокодила і величезного котика в «костюмі» корсара…

Ба більше: білі зонтики, яким прикрасили нещодавно заклад у центрі міста, теж (як на мене) підіймають настрій. Не кажучи вже про більш відомі речі ― старий рожевий холодильник і «крупинки щастя», які можна просто зайти й придбати в аптеці на головній вулиці міста…

Фото авторки

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