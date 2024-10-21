Білі зонтики, золоті гарбузи, кульки з листячком: прикраси одеських вулиць (фото)

Звісно, звісно: якщо скоро Хелловін, то його прикмети на одеських вулицях ― усюди. Здається, всі заклади намагаються нагадати, що це осіннє свято ― от-от. Та ви ж тільки придивіться: не Хелловіном єдиним…
Так, основна «картинка», якою зараз хтось милується (чи зовсім навпаки) біля кав’ярень та магазинів ― це, звісно, гарбуз. І ми нещодавно робили репортаж на цю тему.
Але ж не гарбузом єдиним. Хоча вони тепер майже на кожному кроці ― усіляких розмірів та відтінків. Є навіть золоті.
Та ми ж не тільки про це. Здається, майже всі заклади перетворились на фотозони. Так, рекламний хід. Але ж не тільки. Нам ще й настрій у важкі часи підіймають щосили. От і бачимо: перед тим, як потрапити у якусь кав’ярню чи магазин (магазинчик, лавку, навіть вуличний лоток), ми потрапляємо у щось казкове.
І от вам звірятка (перше місце ― котикам усіх розмірів), квіти (не тільки осінні), листячко… І ще щось мультяшне чи просто смішне зустрічає вас біля входу. А придивишся до вітрини, то одразу виникає бажання зайти в той бутик чи, знов-таки, в кав’ярню, аби побачити, як отой півень виглядає з іншого боку.
Комусь все це не дуже подобається. Ось, наприклад, сьогодні почула, «що дуже вже «наляпали». Може, й так…
А ось я, «фіксуючи» всю оцю красу (кому як), згадала, як колись, ще до ковіду, проводились у місті конкурси на кращу вітрину. Так, зазвичай це відбувалось напередодні Нового року…
Сьогодні не до конкурсів, звісно. Та все ж настрій підіймається, коли бачиш оці всі різноколірні кульки, навіть відомого крокодила і величезного котика в «костюмі» корсара…
Ба більше: білі зонтики, яким прикрасили нещодавно заклад у центрі міста, теж (як на мене) підіймають настрій. Не кажучи вже про більш відомі речі ― старий рожевий холодильник і «крупинки щастя», які можна просто зайти й придбати в аптеці на головній вулиці міста…
Фото авторки
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