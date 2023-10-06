Діабет у дітей: яку допомогу можна отримати в Одесі

В Одесі за останні роки спостерігається тенденція до зростання захворюваності на цукровий діабет серед дітей. Якщо за весь 2022 рік виявлено 42 нові випадки, то цього року така кількість дітей захворіла на діабет за 9 місяців.

Наразі в Одесі зареєстровано 389 дітей з цукровим діабетом, серед них 22 внутрішньо переміщені дитини, повідомили у міськраді.

Нинішнього року в Одесі зроблено важливий крок у допомозі дітям із цукровим діабетом — уперше за рахунок міського бюджету закуплено інсулінові помпи. Помпи разом із витратними матеріалами вже отримали 12 дітей, ще 5 – отримають їх протягом наступного тижня.

Встановлення інсулінової помпи попереджає розвиток тяжких ускладнень цукрового діабету у дітей, забезпечує швидку та ефективну корекцію рівня цукру в крові в автоматичному режимі та значно полегшує життя дітей з діабетом та їх сімей.

Встановлюють інсулінові помпи у денному стаціонарі центру ім. Рєзника без госпіталізації до лікарні, що комфортно для дітей та батьків.

На базі Центру Рєзника продовжується робота «Школи цукрового діабету» з підтримки дітей із цукровим діабетом 1 типу та їх сімей. За 9 місяців проведено: 20 групових та 200 індивідуальних занять для дітей з діабетом та батьків, 95 пройшли обстеження в умовах денного стаціонару, повідомили у мерії.

Тривожні симптоми діабету у дитини

Часте сечовипускання. Воно не супроводжується болем, просто дитина ходить у туалет занадто часто, іноді кожні 15-30 хвилин. Коли інсулін знижується до критичних позначок, рівень цукру зростає. Організм намагається позбутися глюкози, активно виводячи її із сечею.

Постійна спрага. Часте сечовипускання провокує втрату води, як наслідок – спрагу. Діти на грудному вигодовуванні можуть просити молоко, не відриваючись від грудей. Придивіться! Це може бути ознакою спраги, а чи не голоду. Запропонуйте дитині воду, якщо вона не відмовляється, краще сходити до лікаря.

Надмірна втома. Вуглеводи – головне джерело енергії. Розщеплюючи їх, організм отримує необхідні запаси у розвиток, активності. За браку енергії виникає втрата життєвих сил. Дитина знесилена, не може нічого робити. Маленькі діти перестають активно ходити, бігати, підлітки швидко втомлюються від навчання.

Зниження пам’яті, концентрації та уваги. Правильний обмін вуглеводів як дає життєву енергію, а й допомагає розумовим функцій. При діабеті 1 типу без лікування пам’ять та увага погіршуються.

Втрата ваги. В організмі є альтернативне джерело енергії – жири. Коли організм не може розщеплювати вуглеводи, він активно розщеплює жир. Вага стрімко знижується. Побічним продуктом розпаду жирів є кетонові тіла. У великій кількості це сильний токсин. Саме вони провокують діабетичний кетоацидоз – невідкладний для лікування стан. Без медичного втручання кетоацидоз може спричинити кому. Характерні ознаки його розвитку – блювота і запах ацетону з рота.

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