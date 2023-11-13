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В Одесі дорослих та дітей безкоштовно перевірять на цукровий діабет

В Одесі дорослих та дітей безкоштовно перевірять на цукровий діабет

У вівторок, 14 листопада, в Одесі пройде акція для профілактики та ранньої діагностики цукрового діабету для дорослих та підлітків. Безкоштовно перевірити рівень глюкози та отримати консультацію фахівців можна у всіх міських поліклініках.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

14 листопада протягом робочого дня всіх бажаючих запрошують безоплатно визначити рівень глюкози в крові натще або через будь-який час після їди, а також отримати консультацію лікарів.

Адреси, де проходитиме акція:

  • КНП «Консультативно-діагностичний центр № 6» ОМР вул. Торгова, 29/31, 3-й поверх, каб.№ 302, з 8.00 до 15.00.
  • КНП «Консультативно-діагностичний центр № 20» ОМР вул. Левітана, 62, 4-й поверх, каб.№ 449, з 8.00 до 14.00;
    5-й поверх, каб.№ 569, з 08.00 до 19.00;
    забір крові на глюкозу: 3-й поверх, каб.№ 345, з 8.00 до 13.00.
  • КНП «Консультативно-діагностичний центр № 29» ОМР
    вул. Заболотного, 32а, 1-й поверх, каб. № 10, з 9.00 до 18.00.
  • Консультативно-діагностичне відділення КНП «Міська клінічна лікарня №1» ОМР — вул. Болгарська, 38.
  • Консультативно-діагностичне відділення КНП «Міська лікарня №5» ОМР — вул. Троїцька, 38.
  • Поліклінічне відділення КНП «Міська лікарня № 8» ОМР — Фонтанська дор., 110.
  • Консультативно-діагностичне відділення КНП «Міська клінічна лікарня № 10» ОМР — вул. Маршала Малиновського, 61а.
  • КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» ОМР пров. Обсерваторний, 8; вул. Сегедська, 16; вул. Маршала Говорова, 26; вул. Пастера, 56; вул. Базарна, 77; вул. Канатна, 106.
  • КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» ОМР
    Фонтанська дор., 30/32; Фонтанська дор., 110; вул. Ільфа і Петрова, 63/1; пров. Ушакова, 9; вул. Шишкіна, 48/1; Люстдорфська дор., 170; вул. Юхима Геллера, 43.
  • КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» ОМР вул. Левітана, 62, 2-й поверх; вул. Академіка Філатова, 7а, 1-й поверх.
  •  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» ОМР вул. Семена Палія, 83/1; вул. Семена Палія, 59/1; вул. Давида Ойстраха, 7.
  •  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16» ОМР вул. Івана та Юрія Лип, 1; вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2; вул. Юхима Фесенка, 11; вул. Бугаївська, 46; вул. Болгарська, 38.
  • КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18» ОМР вул. Героїв оборони Одеси, 52; вул. Отамана Чепіги, 54; вул. Торгова, 29/31.

Також 14 листопада з 8.00 до 11.00 міські дитячі медзаклади запрошують дітей-підлітків і батьків пройти скринінг на цукровий діабет та отримати інформацію щодо факторів ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу.

Адреси:

  • КНП «Дитяча міська поліклініка № 1» ОМР — вул. Праведників світу, 36; вул. Отамана Чепіги, 54.
  • КНП «Дитяча міська поліклініка № 2» ОМР — вул. Генерала Бочарова, 59; просп. Добровольського, 67.
  • КНП «Дитяча міська поліклініка № 3» ОМР — вул. Єврейська, 11.
  • КНП «Дитяча міська поліклініка № 4» ОМР — вул. Маршала Говорова, 26.
  • КНП «Дитяча міська поліклініка № 5» ОМР — вул. Генерала Петрова, 80.
  • КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» ОМР — вул. Академіка Філатова, 7а, 1-й поверх; вул. Академіка Глушка, 32а, 2-й поверх.
  •  КНП «Дитяча міська поліклініка № 7» ОМР — вул. Старопортофранківська, 46.
  • КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резніка» ОМР — вул. Дворянська, 10.

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