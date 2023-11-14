15 листопада частина одиного з районів Одеси майже до опівночі залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
15 листопада 2023 року з 09:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Махачкалинська, 7-13,
- Добровольського, 116-140.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).