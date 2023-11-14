15 листопада частина одиного з районів Одеси майже до опівночі залишиться без води

Величезний затор із селища Котовського: мікрорайон заблокований фурами Вже кілька днів в Одесі важко виїхати з житлового масиву Котовського. Проїзду заважають припарковані зерновози, які посіли цілу смугу руху на вулиці Отамана Головатого. Мерія намагається боротися з ними за допомогою паркувальних інспекторів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ