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На одній з центральних вулиць Одеси запроваджують односторонній рух

На одній з центральних вулиць Одеси запроваджують односторонній рух

В Одесі на вулиці Канатній повертають односторонній рух транспорту. Наразі комунальники встановлюють відповідні дорожні знаки та наносять дорожню розмітку.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що раніше у зв’язку з обмеженням руху, на вул. Канатній від вул. Семінарської до вул. Пироговської було введено двосторонній рух транспорту

Однак наразі обмеження знято та впроваджується нова схема руху. Тепер по вул. Канатній від вул. Пироговської до проспекту Гагаріна для транспортних засобів запроваджується односторонній рух по двох смугах. Також на ділянці вулиці є відокремлена двостороння велосмуга, що іде з лівого боку по ходу руху транспорту. 

Схема руху на Канатній

Отже, на вул. Канатну (ріг Пироговської) можна заїжджати знову з двох смуг.

 Наразі, тривають роботи з встановлення відповідних знаків дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки, –

повідомили у міськраді.

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