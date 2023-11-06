В Одесі засудили зрадника, через якого в полон потрапили військові й волонтерка

Про це повідомляють в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що у суді було доведено вину мешканця Херсону. За державну зраду він отримав 15 років в’язниці та конфіскацію майна.

Прокурори довели, що засуджений чоловік після захоплення ворогом Херсона, за допомогою знайомої волонтерки, увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Його залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Але через деякий час зрадник перейшов на сторону російських окупантів та почав на них працювати – він допомагав проводити розвідувально-підривну діяльність в регіоні.

Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи CCO ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також «розкрив» ворогу місця розташування сховищ зі зброєю і боєприпасами.

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Завдяки наданій інформації представники російських спецслужб змогли взяти в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами.

Окрім того, засуджений передав росіянам усі дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Її теж росіяни взяли в полон та утримували в неволі протягом 116 діб.

Зрадника затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. До вироку суду він перебував під вартою, –

повідомили в Одеській обласній прокуратурі.