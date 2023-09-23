Новини Одеси та Одеської області

Будинок-птах на Великій Арнаутській: у чому його незвичність

Будинок-птах на Великій Арнаутській: у чому його незвичність

На розі вулиць Великої Арнаутської, 99 та Преображенської, 84, знаходиться будівля, повз яку не можна пройти байдуже. Від решти будинків цієї частини вулиць воно відрізняється не лише кольором, а й незвичайною архітектурою. Завдяки своєму розташуванню, воно схоже на птаха, який розкинув крила і ось-ось злетить.

Ділянку, на якій було побудовано будинок, на початку 1900-х років придбав Іона-Абба Коріман, який займався продажем взуттєвого приладдя. У 1913 році новий власник звернувся до відомого одеського архітектора Арнольда Гольцвурма з пропозицією розробити проект чотириповерхового дохідного будинку.

Цей будинок став вершиною творчості архітектора — Гольцвурм побудував його в стилі північного модерну, з елементами фінського романтизму. Для того часу будинок виглядав дуже декоративно та значно відрізнявся від інших одеських будівель.

Дім-птах в Одесі

У ліпних прикрасах фасаду архітектор використовував плавні лінії, містичні маски, а також рослинні мотиви, переважно листя лавра. Будинок вінчають кілька невеликих веж-фронтонів.

Дім-птах на Великій Арнаутській

Бічні крила будівлі виходять як на Преображенську, так і на Велику Арнаутську вулиці. У кожному крилі є під’їзд — один знаходиться по фасаду будівлі, а інший з боку двору. На сходах встановлені унікальні для Одеси бильця — більше ніде у місті такі не трапляються. Деякі вікна з боку Преображенської помітно більшого розміру, оскільки там знаходилися «розкішні 4-6-кімнатні квартири» для заможних мешканців.

Велика Арнаутська. Будинок-птах

Перший поверх будинку Корімана призначався під магазини, причому торгові приміщення знаходилися як з боку вулиці, так і у дворі, що робить будинок схожим на пасаж. Зручним було й те, що в будівлі розташовувалися величезні підвали, які також здавали в оренду.

Раніше обидва фасади будівлі були сірого кольору, але після реконструкції їх перефарбували в рожевий.

Будинок є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Джерело: archexplorer.wordpress.com

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати