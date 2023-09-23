Дом-птица на Большой Арнаутской: в чем его необычность

На углу улиц Большой Арнаутской, 99 и Преображенской, 84, находится здание, мимо которого нельзя пройти равнодушно. От остальных домов этой части улиц оно отличается не только цветом, но и необычной архитектурой. Благодаря своему расположению, оно похоже на птицу, которая раскинула крылья и вот-вот взлетит.

Участок, на котором был построен дом, в начале 1900-х годов приобрел Иона-Абба Кориман, который занимался продажей обувных принадлежностей. В 1913 году новый владелец обратился к известному одесскому архитектору Арнольду Гольцвурму с предложением разработать проект четырехэтажного доходного дома.

Этот дом стал вершиной творчества архитектора — Гольцвурм выстроил его в стиле северного модерна, с элементами финского романтизма. Для того времени дом выглядел очень декоративно и значительно отличался от других одесских зданий.

В лепных украшениях фасада архитектор использовал плавные линии, мистические маски, а также растительные мотивы, преимущественно листья лавра. Дом венчают несколько небольших башенок-фронтонов.

Боковые крылья здания выходят как на Преображенскую, так и на Большую Арнаутскую улицы. В каждом крыле есть по подъезду — один находится по фасаду здания, а другой со стороны двора. На лестнице установлены уникальные для Одессы перила — больше нигде в городе такие не встречаются. Некоторые окна со стороны Преображенской заметно большего размера, так как там находились «роскошные 4-6-комнатные квартиры» для состоятельных жильцов.

Первый этаж дома Коримана предназначался под магазины, причем торговые помещения находились как со стороны улицы, так и во дворе, что делает дом похожим на пассаж. Удобным было и то, что в здании располагались огромные подвалы, которые также сдавали внаем.

Раньше оба фасада здания были серого цвета, но после реконструкции их перекрасили в розовый.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Источник: archexplorer.wordpress.com

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