Новости Одессы и Одесской области

Дом-птица на Большой Арнаутской: в чем его необычность

Дом-птица на Большой Арнаутской: в чем его необычность

На углу улиц Большой Арнаутской, 99 и Преображенской, 84, находится здание, мимо которого нельзя пройти равнодушно. От остальных домов этой части улиц оно отличается не только цветом, но и необычной архитектурой. Благодаря своему расположению, оно похоже на птицу, которая раскинула крылья и вот-вот взлетит.

Участок, на котором был построен дом, в начале 1900-х годов приобрел Иона-Абба Кориман, который занимался продажей обувных принадлежностей. В 1913 году новый владелец обратился к известному одесскому архитектору Арнольду Гольцвурму с предложением разработать проект четырехэтажного доходного дома. 

Этот дом стал вершиной творчества архитектора — Гольцвурм выстроил его в стиле северного модерна, с элементами финского романтизма. Для того времени дом выглядел очень декоративно и значительно отличался от других одесских зданий.

Дом-птица в Одессе

В лепных украшениях фасада архитектор использовал плавные линии, мистические маски, а также растительные мотивы, преимущественно листья лавра. Дом венчают несколько небольших башенок-фронтонов.

Дом-птица на Большой Арнаутской

Боковые крылья здания выходят как на Преображенскую, так и на Большую Арнаутскую улицы. В каждом крыле есть по подъезду — один находится по фасаду здания, а другой со стороны двора. На лестнице установлены уникальные для Одессы перила — больше нигде в городе такие не встречаются. Некоторые окна со стороны Преображенской заметно большего размера, так как там находились «роскошные 4-6-комнатные квартиры» для состоятельных жильцов.

Большая Арнаутская. Дом-птица

Первый этаж дома Коримана предназначался под магазины, причем торговые помещения находились как со стороны улицы, так и во дворе, что делает дом похожим на пассаж. Удобным было и то, что в здании располагались огромные подвалы, которые также сдавали внаем.

Раньше оба фасада здания были серого цвета, но после реконструкции их перекрасили в розовый.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Источник: archexplorer.wordpress.com

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить