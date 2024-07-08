В Одесі безкоштовно стерилізують вуличних кішок: як це зробити

В Одеській міськраді повідомили, що стерилізацією безпритульних тварин займається Комунальне підприємство «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради. Також до програми підключено кілька приватних клінік.

Де в Одесі безкоштовно стерилізувати кішку

Адреси клінік в Одесі:

Пересипській район

КП «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради

– вул. Отамана Головатого, 32, тел. 048 7988284.

Графік роботи: з понеділка по четверг з 09:00 до 18.00, п’ятниця з 09:00 до 16:45.

Київський район

Клініка «Зоологія»

– вул. Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1,

тел. +380959259169

Графік роботи: з вівторка по суботу з 10:00 до 19:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Приморський та Хаджибейський райони

ТОВ «ТІНА 2008»

– вул. Софіївська, 32, тел. 048 7036914;

– вул. Партизанська, 8, тел. 048 7032887.

Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00.

Як безкоштовно стерилізувати вуличну кішку

Щоб безкоштовно стерілізувати вуличну кішку, потрібно виконати наступні кроки:

записатися на прийом першого числа місяця за вказаними телефонами; принести у визначену дату і час кота/кішку разом із фото середовища її мешкання (на будь-якому зручному носії); наступного дня у визначений час забрати безпритульних тварин та відпустити у середовище їхнього мешкання.

В Одесі вже декілька років проводяться біостерилізація та вакцинація безпритульних тварин за бюджетні кошти. Це дозволяє в гуманний спосіб значно зменшити популяцію тварин, покращити їх стан здоров’я, тривалість життя та зменшити поширення серед тварин інфекційних хвороб, які загрожують епідемічній ситуації.

Протягом 2023 року біостерилізовано та вакциновано 791 кота/кішку та 1351 безпритульну собаку. Ці тварини у подальшому повернуті до ареалу свого перебування.

Міська Програма працює і у 2024 році. Станом на 1 липня вже біостерилізовано 222 котів та кішок.

Фото: “Думська”